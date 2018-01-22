/ Трассу М-5 «Урал» признали самой загруженной в России

﻿Ее ремонт и расширение обеспечит система «Платон».

Автодорога из Москвы на Урал оказалась самой загруженной многотонными машинами в 2017 году. Итоги подвело министерство дорожного транспорта, опираясь на статистику госсистемы «Платон». По этим данным, 6,5% от всех зарегистрированных 12-тонников проезжали по трассе М-5 «Урал». Теперь на нее обязательно обратят внимание при составлении программы ремонта и расширения автотрасс.



На ремонт дорог и строительство мостов системой «Платон» собрано более 40 миллиардов рублей. Какие трассы будут восстановлены за счёт этих средств, определяют сами грузоперевозчики с помощью голосования на «Карте убитых дорог» — проекта Общероссийского народного фронта. С учетом этой программы за счёт средств от «Платона» отремонтировано более 1700 километров дорог. Продолжаются работы по строительству и реконструкции более 30 мостов, большая часть из которых были закрыты последние несколько лет из-за аварийного состояния. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве транспорта РФ.

Добавим, что на втором месте по загруженности автодорога М-7 «Волга», а на третьем — А107, или Московское малое кольцо.