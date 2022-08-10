На днях к омбудсмену обратился мужчина, который несколько лет добивается перерасчета пенсии. Все это время он вел обширную переписку с различными органами. В конце концов оказалось, что вопрос можно решить только в суде.
Пенсионер обратился за помощью в юридическую контору, рекламу которой нашел в интернете. Его заверили, что добьются нужного результата, составили протокол и попросили заплатить 37 тысяч рублей. А потом оказалось, что в суд лжеюристы идти не собираются. В договоре указано, что они всего лишь составят несколько обращений в государственные структуры (см. на фото).
«Еще раз повторяю, что все запросы и обращения в государственные органы человек может написать самостоятельно в произвольной форме. И навыки юриста для этого не нужны. Пожалуйста, будьте бдительны и читайте договор, когда вы обращаетесь к юристам», — предостерегает уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
Ранее в похожую ситуацию попал учитель музыки из Озерска Ильдар Казыханов. Юридическая контора выставила ему счет в 30 тысяч рублей за банальное обращение в государственный орган. После вмешательства нашей редакции педагогу вернули часть денег.