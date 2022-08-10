Лжеюристы обманули пенсионера из Челябинской области на 37 тысяч рублей

Мужчине выставили солидный счет за копеечную работу

Пенсионер из Челябинской области стал жертвой лжеюристов. Мужчине пообещали, что помогут добиться перерасчета маленькой пенсии, а вместо этого выставили клиенту впечатляющий счет за работу, с которой справится даже школьник. О популярной схеме обмана клиентов напомнила уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

На днях к омбудсмену обратился мужчина, который несколько лет добивается перерасчета пенсии. Все это время он вел обширную переписку с различными органами. В конце концов оказалось, что вопрос можно решить только в суде.

Пенсионер обратился за помощью в юридическую контору, рекламу которой нашел в интернете. Его заверили, что добьются нужного результата, составили протокол и попросили заплатить 37 тысяч рублей. А потом оказалось, что в суд лжеюристы идти не собираются. В договоре указано, что они всего лишь составят несколько обращений в государственные структуры (см. на фото).

«Еще раз повторяю, что все запросы и обращения в государственные органы человек может написать самостоятельно в произвольной форме. И навыки юриста для этого не нужны. Пожалуйста, будьте бдительны и читайте договор, когда вы обращаетесь к юристам», — предостерегает уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Ранее в похожую ситуацию попал учитель музыки из Озерска Ильдар Казыханов. Юридическая контора выставила ему счет в 30 тысяч рублей за банальное обращение в государственный орган. После вмешательства нашей редакции педагогу вернули часть денег.