Лыжный стадион открыли в Снежинске

Спортивный объект планируют сделать всесезонным

В Снежинске Челябинской области состоялось торжественное открытие лыжного стадиона имени Константина Кузнецова. В открытии спортивного объекта приняли участие министр спорта Челябинской области Александр Гриб, глава Снежинска Андрей Пульников и директор ядерного центра РФЯЦ-ВНИИТФ Михаил Железнов, сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Возводить модульный спортивный комплекс «Дом лыжника» начали в апреле 2022 года. Он состоит из пяти модулей, соединенных между собой. Это мужская и женская раздевалки, вход, холл для отдыха и модуль проката инвентаря. Планируется сделать стадион всесезонным.

«От лица правительства области и министерства спорта региона рад поздравить жителей Снежинска с этим знаменательным событием. Замечательно, что стадион появился при всестороннем содействии и градообразующего предприятия, и администрации города. Большая благодарность им»,— сказал Александр Гриб.

Предстоящим летом в Сатке планируют открыть физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом. На сегодняшний день работы выполнены на 70%. Накануне объект проинспектировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.