Людмила Ветошкина: Ветераны Златоуста воспитывают детей в духе патриотизма

Председатель златоустовского совета ветеранов — о важности работы с молодежью

Глава совета ветеранов Златоуста Людмила Ветошкина уверена: молодежи надо прививать патриотизм. Так ее воспитал отец, сражавшийся за Россию с 1940 — финской войны — до 1945 года, когда советские войска громили Квантунскую армию Японии в Китае.



«Мы, ветераны, полностью поддерживаем решение президента, верховного главнокомандующего Владимира Путина о начале военной спецоперации на Украине. Нацизм нужно искоренять, избавить жителей Донбасса от этой угрозы. Я считаю, это правильно, что на освобожденных территориях ставят копии Знамени Победы, которое в 1945 году водрузили над рейхстагом.

Мы стараемся воспитывать детей и молодежь в духе патриотизма и любви к Родине, чтобы они росли достойными защитниками Отечества. В наших школах и техникумах открыты кадетские классы, там растят будущих защитников Отечества. Мы рассказываем о подвигах отцов и дедов в Великую Отечественную. И эти слова не проходят мимо».