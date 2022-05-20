Информационная война, развязанная против населения России еще до начала специальной военной операции, обречена на поражение. Главная ее цель — вызвать у россиян недоверие к власти — достигнута быть не может, ведь украинским фейкам уже просто не верят, считает председатель Красногорского отделения РССМ Людмила Дудченко.
«В последние месяцы в соцсетях появилось очень много лживой, негативной информации. Но зачастую эти вбросы очень грубо сработаны, что называется, шиты белыми нитками. Я постоянно общаюсь с ребятами из Российского союза сельской молодежи. Никто не верит фейкам, никто не верит лжи о намерениях наших властей и действиях наших войск на Украине. Так что если украинские центры спецопераций и их зарубежные кураторы надеялись посеять в России разброд и шатание, то они сильно ошибались.
Но равнодушными мы, конечно, оставаться не можем. Боевые действия — это боевые действия, как бы ни старались наши военнослужащие, но в ДНР, ЛНР, на Украине страдает мирное население. Мы, находясь в тылу, можем только стараться облегчить их участь: собирать и отправлять гуманитарную помощь, принимать беженцев и обеспечивать их всем необходимым, помогать встать на ноги лишившимся дома людям.
Жители Красногорска уже собирали вещи для пострадавших донбасцев, отправляли их адресатам с колоннами „Единой России“. Старались морально помочь нашим бойцам: я сама участвовала в автопробеге в поддержку Вооруженных сил РФ.
Я уверена, что в конце концов на Украине воцарится мир и будет восстановлена справедливость. Под справедливостью я понимаю, что те, кто восемь лет обстреливал мирный Донбасс, пытал и унижал рядовых украинцев, ответят за это. А донбасцы смогут вернуться домой, восстановить свои города и поселки и спокойно, никого не боясь, жить дальше».