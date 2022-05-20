Людмила Дудченко: молодежь прекрасно отличает правду от лжи

Лидер Красногорского отделения Российского союза сельской молодежи считает, что украинские фейки не смогут обмануть ее ровесников

Информационная война, развязанная против населения России еще до начала специальной военной операции, обречена на поражение. Главная ее цель — вызвать у россиян недоверие к власти — достигнута быть не может, ведь украинским фейкам уже просто не верят, считает председатель Красногорского отделения РССМ Людмила Дудченко.



«В последние месяцы в соцсетях появилось очень много лживой, негативной информации. Но зачастую эти вбросы очень грубо сработаны, что называется, шиты белыми нитками. Я постоянно общаюсь с ребятами из Российского союза сельской молодежи. Никто не верит фейкам, никто не верит лжи о намерениях наших властей и действиях наших войск на Украине. Так что если украинские центры спецопераций и их зарубежные кураторы надеялись посеять в России разброд и шатание, то они сильно ошибались.

Но равнодушными мы, конечно, оставаться не можем. Боевые действия — это боевые действия, как бы ни старались наши военнослужащие, но в ДНР, ЛНР, на Украине страдает мирное население. Мы, находясь в тылу, можем только стараться облегчить их участь: собирать и отправлять гуманитарную помощь, принимать беженцев и обеспечивать их всем необходимым, помогать встать на ноги лишившимся дома людям.

Жители Красногорска уже собирали вещи для пострадавших донбасцев, отправляли их адресатам с колоннами „Единой России“. Старались морально помочь нашим бойцам: я сама участвовала в автопробеге в поддержку Вооруженных сил РФ.

Я уверена, что в конце концов на Украине воцарится мир и будет восстановлена справедливость. Под справедливостью я понимаю, что те, кто восемь лет обстреливал мирный Донбасс, пытал и унижал рядовых украинцев, ответят за это. А донбасцы смогут вернуться домой, восстановить свои города и поселки и спокойно, никого не боясь, жить дальше».