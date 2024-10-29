Люди дела: фермеры из Агаповского района благоустраивают поселок

Молоко и растительное масло из их сырья можно встретить на полках магазинов

Крестьянское хозяйство «Карсакбаев КБ» — семейный бизнес, которым руководят братья Жайнар и Азат Карсакбаевы. По объему производства их ферму можно сравнить с большим предприятием. Это крупный разносторонний бизнес, который не только развивается сам, но и помогает местным жителям.

Семейная ферма находится на юге Агаповского района в поселке Южном. Сельским хозяйством занимался еще дед Карсакбаевых. От него дело перешло Жайнару и Азату. Ферма работает и развивается более 30 лет.





«Хозяйство основал наш дедушка в декабре 1992 года. Фермерское движение началось в самые сложные времена, когда многие работники сельхозорганизаций брали свои наделы и организовывали свое дело. Наш дедушка был одним из первых в области, кто пошел по этой дороге»,— рассказывает Жайнар Карсакбаев.

Затем к деду присоединились отец и дядя бизнесменов. Азат и Жайнар Карсакбаевы стали третьим поколением, развивающим семейное дело.

Масштабы бизнеса впечатляют: 2,5 тысячи коров, в числе которых как молочные, так и мясные. Также в хозяйстве есть бараны и кони. Коней выращивают на мясо. Но есть и скакуны. Последние для Азата являются любовью и отдушиной. Их тренируют, карсакбаевские скакуны приезжают с медалями с соревнований.





Это еще не всё. Фермеры владеют посевной площадью, размеры которой более 30 тысяч гектаров. Там растет подсолнечник, занимающий пять тысяч гектаров.





Хозяйство разрослось и работает в трех районах: Агаповском, Кизильском, Брединском.

«У нас все рассредоточено по разным поселкам. В одном находится молочная ферма, в другом — растениеводство»,— рассказывает Азат Карсакбаев.

К животным у фермеров и их сотрудников отношение особое.

«У нас прекрасная команда, вопросы решаем с полуслова. Думаю, это потому, что здесь собрались все те, кто любит свою работу. Несмотря на огромное количество коров, специалисты знают по номерам их всех. Это же любовь, если тебя это дело не интересует, лучше им не заниматься»,— считает главный зоотехник Наталья Любицкая.

С фермы — на полки челябинских супермаркетов

Большое хозяйство сотрудничает с заводами по переработке продукции.

«Молоко все сотрудники пьют с фермы. Вывозим его на магнитогорский завод „Первый вкус“. Думаю, что в основном их продукция из нашего молока. В сутки наши коровы дают 30—35 тонн молока в зависимости от отела»,— рассказывает главный зоотехник Наталья Любицкая.



Мясо фермеры отправляют на рынки Магнитогорска.

«Мы посеяли 5 тысяч гектаров подсолнечника. На сегодняшний день идет уборка, урожайность около 20 центнеров с гектара. Поставляем на маслозавод, который выпускает подсолнечное масло под брендом „Золотая семечка“»,— отмечает Азат Карсакбаев.

И себе, и людям: фермеры провели в поселке газ и положили дорогу

«Карсакбаев КБ» — бизнес социально ориентированный. Помимо того что ферма дает большое количество рабочих мест для жителей поселка, она выполняет и другие функции.

Братья Карсакбаевы вкладывают средства в инфраструктуру поселка. Также они участвуют в госпрограммах, которые помогают сделать жизнь на селе комфортной.

Одной из таких стала «Комплексное развитие сельских территорий». Братья пояснили механизм господдержки — они выполняют проекты за свои деньги, а потом государство часть средств компенсирует.





На данный момент в поселок Южный провели газ, сделали дорогу и сквер.

«Мы создали проект Дома культуры, прошли экспертизу. На следующий год нам обещают выделить средства на его реконструкцию. Сейчас еще планируем проектирование строительства новой дороги в поселке Южном»,— рассказал Азат Карсакбаев.

Братья не собираются останавливаться на достигнутом, в планах — дальнейшее развитие и расширение производства.