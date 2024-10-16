Любовь к природе и стоимость услуг экологов обсудили подростки и спикеры ДЭФ‑2024

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о профстандартах в отрасли

Второй день Всероссийского детского экофорума, который проходит в Челябинске, — возможность для детей задать вопросы высшим должностным лицам. Во время пленарной сессии ребята из Мурманска, Саха-Якутии, Челябинска, Самары и других городов расспрашивали спикеров о перспективах экоотрасли, будущем форума, а дети из Сахалина подарили Алексею Текслеру рыбу. Подробности — в нашем материале.





Спикерами пленарной сессии стали: заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков, председатель Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, генеральный директор ООО «Большая тройка» Артем Седов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Встреча получилась теплой, душевной и даже дружеской. Ребята волновались, но за возможностью задать вопросы выстраивались в очереди. Серьезные темы получилось обсудить просто, легко и доступно. Ребята даже пытались в ходе обсуждения презентовать и свои проекты, узнать, как получить гранты на экопроекты, как заработать в сфере. Студент из ЛНР предложил открыть эколагерь, где молодые экологи могли бы обмениваться опытом и идеями, поддерживать друг друга.





Так, Дмитрия Кобылкина подростки спрашивали о получении профильного образования. Например, девочка из Москвы призналась, что мечтает стать геологом.

«Геология — она напрямую связана с экологией, это я вам точно могу сказать. Потому что геологи все романтики. Экологи — тоже романтики. Экология и геология — это профессии душевные, тут без души никак нельзя подходить. Тем, кто экологами не станет, предлагаю стать геологами или геофизиками. И знайте одно, мне папа всегда говорил, когда я шел на геофизику: «Сынок, помни, что обязательная специальность у космонавтов — геофизика», – признался Дмитрий Кобылкин.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова рассказала о профстандартах в экологической отрасли:

«Сейчас служба [Росприроднадзор] занимается тем, что повышает вашу „стоимость“. Вы когда туда придете, вам предприятие будет деньги платить, потому что вы теперь очень нужны. Это единственная отрасль, где этих документов не было, потому что мы считали, что экология — это потом. Страна занимается этим сейчас».

Участники ДЭФ из Мурманска предложили проводить форум в разных городах страны. На что Алексей Текслер ответил, что форум всероссийского масштаба зародился из регионального.

«Вам здесь нравится?» — спросил председатель комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. На утвердительный ответ ребят он отметил: «Прописка ДЭФ — в Челябинске».









«Форум — не только площадка для общения, где спикеры делятся своим опытом (хотя и это тоже), по сути, это такая проектная работа детских команд, которые решают практические задачи. Эти проекты можно внедрить в практику. Мне кажется, это самое важное отличие нашего форума от всех других. И мы по прошлому году анализировали, многие проекты были реализованы, в том числе и те, которые предлагали ребята из Челябинской области. Уверен, что проекты, которые ребята предложили в этом году, также будут в практическом плане внедрены», — отметил главные ценности форума Алексей Текслер.

На ДЭФ говорили о новом национальном проекте «Экологическое благополучие», который стартует с 1 января 2025 года.





«Национальный проект «Экологическое благополучие» – это все сферы, которые мы сегодня обсуждали: вода, воздух, мониторинг, недра, животный мир. Это всё то, что нас окружает. И везде нужны специалисты. Кадровый вопрос у нас – вопрос номер один. Мы должны сделать так, чтобы те результаты, которые мы получили, остались и развивались: тот воздух, который мы сделали чистым, – оставался чистым и дальше, а та река, которую мы очистили, – дальше не загрязнялась», – сказал заместитель министра природных ресурсов Максим Корольков.

Алексей Текслер рассказал, как получить образование в сфере экологии. Он отметил важность строительства межвузовского кампуса. Профильные специальности можно получить в Челябинске и Магнитогорске, и уже с первых курсов ребята проходят практику на предприятиях области, а затем — трудоустраиваются.

Ребята из Сахалина подарили Алексею Текслеру рыбу в знак признательности за гостеприимство региона к участникам форума.