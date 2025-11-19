Любовь, фартуки и импровизация: рецепт жизни Валентины Четвериковой

В День женского предпринимательства обсудили его отличия от мужского с основательницей кулинарной студии «Арт-шеф»

Есть бизнес, а есть — дело жизни. В чем разница, хорошо понимает Валентина Четверикова, основательница и идейный вдохновитель кулинарной студии «Арт-шеф» в поселке Западном, победительница регионального этапа конкурса «Мама-предприниматель», организованного центром «Мой бизнес». В День женского предпринимательства корреспонденты ИА «Первое областное» обсудили с Валентиной, меняет ли бизнес людей и влияет ли гендер на манеру вести дела.

К слову, ее история вовсе не про внезапный стартап, а про закономерный переход количества накопленного опыта, профессионализма и социальных связей в качество.

«Мы с супругом пришли к кулинарной студии из ресторанного бизнеса: у Владимира 25 лет стажа, он прошел путь от помощника повара до человека, запустившего отель в Анапе, проходил обучение во Франции. А когда мы познакомились в 2006 году, он был обычным поваром, я — 19-летней официанткой. С тех пор мы не расставались. Я за это время тоже не стояла на месте: прошла путь администратора гостиничного комплекса ресторанной службы. Опыт накопился колоссальный, и нужно было его куда-то реализовывать», — вспоминает Валентина.

И еще — была мечта: создать что-то необычное. Но страшно было — дико, признается она.

«В найме проще работать, это мы оба можем сказать уверенно. Плюс последние несколько лет у нас обоих были достаточно высокие должности для нашего города. И доход соответствующий. Да и честно говоря, сидеть в теплом кабинете с видом на озеро всегда классно. Но... „Иди туда, где страшно“, — вот мой девиз», — рассказывает Валентина Четверикова.

И вот, в декабре 2024 года, понеслось: мастер-классы для детей и взрослых, образовательные проекты, готовка по рецептам народов мира и чистейшая импровизация, ужины с шефом (и это тоже не только про еду, но и про образование, потому что Владимир обязательно комментирует все, над чем он колдует на кухне).

«У нас есть такой образовательный проект для детей „Шеф-кружок“, как бывают кружки по рукоделию или рисованию, или секция, например, по самбо. Мы — учим детей готовить, причем с самого начала — от нарезки и обработки до того, как выбирать продукты, как их смешивать, как соединять ингредиенты. Ребята проходят все стадии приготовления блюда и потом еще получают домашку — отработать рецепт дома, закрепить полученные знания. За год мы обучили около 80 детей», — рассказывает Валентина.

Она с горящими глазами рассказывает, как ребята сначала робко берут в руки нож, а спустя несколько занятий лихо разделывают куриную тушку и готовят пасту, или пекут пиццу, или — бомболони, итальянские пончики.

Кстати, после многие родители приходят не только с благодарностями — за то, что дети соскакивают с «монопитания» и фастфудов, но и с запросом о занятиях для взрослых. Например, очень популярно в «Арт-шефе» в канун Нового года такое мероприятие, как «Гусь-запекусь»: когда приходит группа людей, для каждого участника подготовлен сырой гусь, гости под чутким руководством шефа его маринуют, запекают, следят за технологией и временем, записывают нюансы, а уже к следующему празднику люди — во всеоружии.

По словам Валентины, «Арт-шеф» отличается от других кулинарных студий тем, что к ним можно прийти минимальным количеством, мастер-класс проведут для группы от четырех человек. Готовят здесь и соусы, и пиццы, и пасту, бывают недели, когда все дни посвящены десертам.

«С учетом того, что у нас свой шеф-повар, он же и собственник, мы можем себе позволить и камерные мероприятия. Например, семьи могут прийти на такой мастер-класс, как „Приготовь торт“. Условно, мама с детьми может прийти и приготовить торт для папы. И подарить ему классный торт ресторанного уровня, сделанный своими руками», — рассказывает Валентина.

Или вот под Новый год в студии пройдет «корпоратив» собачников: братьев меньших на кухню, конечно, не возьмут, зато в меню будет, например, мозговая косточка и другие позиции из «собачьего» меню.

«Потому что мы — за творчество без границ. Поэтому и „Арт-шеф“», — говорит Валентина.

Но потом признается: название родилось в муках:

«Мы вообще не хотели никакого названия, особенно связанного с какими-то специями или продуктами. Хотели назваться просто: „Кулинарная студия в Привилегии“. Но когда встал вопрос о вывеске, и мне сказали, сколько стоит такое количество букв, я поняла, что нам это не подходит. Подключили всех друзей, думали долго, несколько месяцев. В финал вышли варианты „Рецепт“ и „Арт-шеф“. В итоге моя подруга-маркетолог поставила своеобразную точку, заметив, что „рецепт — это рецепт“, и „Арт-шеф“ — это что-то творческое, авторское, практически импровизация. И сразу все сомнения отпали — ведь и правда, отлично ложится: шеф-каникулы, шеф-ужины...»

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ «МАМА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

В августе Валентина Четверикова победила в региональном этапе конкурса, который проводил центр «Мой бизнес»:

«Это была моя вторая попытка. Но если в первый раз я пришла только с идеей и энтузиазмом, прошла там пятидневное обучение, посмотрела на другие проекты, поняла, какие — хорошие (те, которые могут быть со временем масштабированы), то в этом году у меня уже был открытый бизнес, конкретные наработки и четкая заявка. Перед защитой волновалась безумно — чтобы как-то морально подготовиться, не пошла смотреть остальных, а села на велосипед и проехала 10 километров, а потом уже — уставшая, счастливая и довольная, отправилась защищаться».

Получается, ничто не было зря — и участие два года назад принесло результаты в этом году. Грант пойдет на закупку оборудования приготовления мороженого — пока же креативная группа «Арт-шефа» продумывает новые мастер-классы.

СЕМЬЯ, В СТУДИЮ!

Дочке Владимира и Валентины сейчас десять. И она немного ревнует родителей — к студии, к детям, которые приходят на мастер-классы.



«Зато, наконец, начала и сама к нам приходить — контролирует, наверное. Подружек приводит, в школе у себя про нас рассказывает. Так что семейный бизнес — в полном разгаре», — улыбается Валентина.

В большинстве вопросов — от закупки продуктов до воспитания дочери, от приготовления ужина до организации праздника — супруги единодушны. А вот на вопрос, есть ли разница между предпринимателем-мужчиной и женщиной, отвечают по-разному:

«Абсолютно точно разница есть! У меня, скажем, оба полушария работают: когда включается левое — я очень рациональная, все у меня посчитано, все распределено, я знаю, что зачем, на работе даже говорят, мол, ты мыслишь, как мужик. Но одновременно я — это и эмоциональность, и вот это вот «а давайте забабахаем что-нибудь. А давайте мы сделаем вот так — в общем, фонтанирую идеями», — признается Валентина.

Супруг ее уверен, что руководящие способности от пола не зависят:

«Я много с кем в жизни поработал. И думаю, что для разного бизнеса нужны разные качества. Поэтому разницы между бизнесменом и бизнес-леди не вижу — все зависит от личной энергии и, наверное, желания сделать что-то для мира и для людей, не только для заработка».