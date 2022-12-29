Люблю Кордон Блю: Subway представил сезонные новинки

В ресторанах сети быстрого питания Subway в России появились сэндвичи Кордон Блю Мелт и Кордон Блю Пармезан

Перед каждым Новым годом Subway готовит для своих гостей нечто особенное — сэндвич, который будет доступен только на период праздничных выходных. В этом году героем новогоднего меню сети стал изысканный сэндвич Кордон Блю Мелт, в начинку которого входит нежная куриная грудка, ветчина, сыр, специальный грибной соус и свежие овощи. Также для ценителей сырного вкуса будет доступен Кордон Блю с пармезаном.

Предложение ограничено: попробовать новые позиции в меню можно только до 15 января 2023 года. А настоящие ценители сабов смогут побороться за новогодние подарки от бренда — популярные гаджеты: от видеокамер до умных колонок.





Кроме того, сеть ресторанов проведет масштабный розыгрыш новогодних подарков среди покупателей сезонных новинок. Призовой фонд акции включает видеокамеры GoPro HERO10 Black Edition, экшн-камеры GoPro HERO 11 Black Creative Edition, видеокамеры Insta360 X3, смартфон Apple iPhone 14 Pro, наушники TWS Sony WF-1000XM4, часы Apple Watch Series 7, планшеты Apple iPad Air 2020 и Apple iPad 2022, умные колонки Яндекс Станция Лайт.





Принять участие в акции смогут жители всех городов России, в которых представлены рестораны Subway. Для этого им необходимо:

— установить мобильное приложение Subway на телефон;

— при покупке любого сэндвича Кордон Блю показать кассиру QR-код из приложения;

— кассир отсканирует QR-код — это и будет регистрацией чека в конкурсе;

— QR-код можно сканировать при каждой покупке сезонной новинки;

— чем больше чеков, тем выше шансы на победу;

— в период с 15 по 30 января 2023 года организаторы акции случайным образом выберут 23 победителей среди всех участников и опубликуют их имена и ID в официальных социальных сетях бренда.

Все победители получат уведомление в личном кабинете приложения и на email, указанный при регистрации.