Любители сплавов оставляют много мусора в особо охраняемой зоне Айская долина

Участники рейда выявили много нарушений

Саткинские активисты напомнили туристам о необходимости соблюдать правила нахождения в водоохранных зонах. Участники рейда проехали по основным местам старта сплава в Айской долине. Неправильная парковка автомобилей, разведение костров и горы мусора — список нарушений внушительный, передает пресс-служба собрания депутатов Саткинского района.

Наиболее частые нарушения — парковка в водоохранной зоне, разведение костров, несмотря на противопожарный режим, и оставление мусора. Также сотрудники полиции, участвовавшие в рейде, внесли предупреждения родителям, которые употребляли алкоголь в общественных местах и рядом с несовершеннолетними детьми. Четыре протокола составили за отсутствие спасательных жилетов у туристов, находящихся на воде.

«Долина реки Ай — памятник природы, особо охраняемая природная территория, в связи с чем здесь действует довольно большой список ограничений и запретов. Также в долине существуют организованные места для стоянки и отдыха», — напомнили участники рейда туристам в местах старта сплавов.

Скоро для туристов установят карты-схемы мест стоянки и стенды с информацией об особо охраняемых природных территориях и действующих на них запретах.

Напомним, ранее стало известно, что 357-летняя лиственница из Челябинской области претендует на звание главного дерева страны.

