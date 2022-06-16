Лысые склоны Золотой горы в Карабаше зарастают лесом

В окрестностях города на 80 процентов закончен первый этап рекультивации пострадавших в ХХ веке территорий

В ближайшие годы Карабаш из экологической «страшилки» для всей Челябинской области превратится в город-сад. Во всяком случае, в этом уверены металлурги, уже пять лет занимающиеся рекультивацией пострадавших в прошлом веке территорий. Корреспондент Первого областного информагентства побывал на склонах Золотой горы, на территории заброшенных хвостохранилищ медеплавильного завода и берегах речки Сак-Элги.



Карабаш давно получил славу чуть ли не самого грязного города России: здесь с начала ХХ века добывали медь, железо, золото. Но при этом основатели местного медеплавильного комбината в 1910 году не задумывались о причиняемом природе ущербе. Так, склоны Золотой горы, век назад покрытые настоящей тайгой, с приходом металлургов облысели на долгие десятилетия: деревья пошли на топливо для производства, а новая поросль на склонах удержаться просто не могла. Дальше — больше. С развитием медного производства в окрестностях города образовались обширные хвостохранилища, но ни местная речка, ни земли никак не были защищены от вредного воздействия.





«В 2004 году комбинат „Карабашмедь“ вошел в состав РМК. Мы начали с масштабной модернизации самого производства. Но было ясно, что нужно вплотную заняться и экологией. В 2018 году Русская медная компания заключила первое соглашение с правительством Челябинской области о начале работ по возмещению накопленного экологического вреда в Карабаше», — рассказывает вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.

Первое бесхозное хвостохранилище было рекультивировано сотрудниками «Карабашмеди» еще в 2018 году. Сегодня в Карабаше идут сразу четыре проекта рекультивации на общей площади в 220 гектаров. Инвестиции РМК в восстановление карабашской земли (и воды) составляют 2 миллиарда рублей, в 2021 году компания и вовсе направила на экологические мероприятия 3,9 миллиарда.

По словам Наталии Гончар и главного инженера «Карабашмеди» Сергея Пономарева, на сегодня компания может гордиться работой над хвостохранилищем № 3. Экранирование территории в 45 гектаров — на завершающей стадии. В ближайшее время тут приступят к биологическому этапу рекультивации: завезут плодородный грунт и высадят травы.

«Пострадавшую территорию мы условно разделили на Северный и Южный участки. На Северном, на склонах Золотой горы, главной задачей стало создание дренажной системы. Тяжелая техника засыпала образовавшиеся из-за дождей овраги, а новые водоотводы препятствуют стоку грязных вод в Сак-Элгу и ее приток, Рыжий ручей. На Южном участке занимаемся созданием гидроботанических сооружений», — объясняет Сергей Пономарев.

Наталия Гончар обращает внимание: лысые склоны действительно потихоньку начинают зарастать лесом. Еще несколько лет — и округа Карабаша станет такой же зеленой, как в начале ХХ века.

По словам Александра Петрова, главного инженера компании «Проект Кадастр», на Южном участке будет создан каскад из трех искусственных прудов, которые в дальнейшем превратятся в болота: мелкие водоемы планируется засадить камышом, рогозом, осокой. Растения будут отфильтровывать вредные примеси из воды Сак-Элги. Это важно не только для карабашцев, но и для челябинцев: Сак-Элга — приток Миасса, так что ее воды в конечном счете попадают в Аргазинское водохранилище, один из источников водоснабжения областного центра.

Параллельно идет благоустройство Карабашского пруда. Водоем искусственный, в свое время он был создан для производственных целей. Но сегодняшний комбинат перешел на замкнутый производственный цикл, так что вода из пруда «Карабашмеди» не нужна. Зато водоем превращается в городскую достопримечательность: его акватория уже очищена от многолетних донных отложений, идет благоустройство набережной. Ожидается даже появление светомузыкального фонтана.

«Природа умеет восстанавливаться. Мы просто помогаем ей, ускоряем этот процесс. Деревья и травы возвращаются на свое законное место, продуманная дренажная система исключает вымывание вредных стоков, искусственные болотца в будущем будут задерживать до полутонны вредных веществ ежегодно. Все вместе приведет к тому, что Карабаш действительно превратится в город-сад», — резюмирует Наталия Гончар.