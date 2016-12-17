Облезлая елка красуется в Ленинском районе Челябинска

Неполноценное дерево установили возле ЧЗМК.
Еще одну некрасивую елку обнаружили жители Южного Урала, на этот раз в Челябинске. Непримечательное рождественское дерево установили возле Челябинского завода металлоконструкций. Небольшая куцая «красавица» не пришлась по душе жителям Ленинского района.
Массовая «акция» по установке непривлекательных городских елок продолжается. Теперь очередь дошла и до Челябинска — лысое дерево разместили на ЧЗМК по соседству с ледовым городком. Неполноценная елка не пришлась по душе жителям Ленинского района.
— Не хочу лукавить, но Дедушка Мороз на такой развод с елкой не поведётся. Именно поэтому в Челябинске суровые люди, Фрейд давно подметил, что все идёт из детства. Хотя, может именно в год петуха елка особенно плоха — не по понятиям отмечать,— комментирует фотографию пользователь Дарья Павлова.
Напомним, грандиозная елочная эпопея началась в Миньяре. Там на главной площади города установили лысую новогоднюю елку. Возмущенные жители в ответ установили «позорную» табличку на дерево. Спустя несколько дней власти сдались и поменяли елку на настоящую лесную красавицу. Аналогичная история произошла в Копейске и Чесме.
Фото: vk.com (ТИПИЧНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК)