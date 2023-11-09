Львова-Белова осталась в восторге от подросткового центра в челябинском ТРК

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка пообещала ставить его в пример другим регионам

Сегодня, 9 ноября, в рамках рабочего визита в Челябинскую область Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова побывала в подростковом центре «Моя территория». Общественное пространство открылось в челябинском ТРК в минувшем марте в рамках программы «Подростки России», которая реализуется по поручению президента. Челябинский центр впечатлил омбудсмена.

«В разных регионах открываются подростковые центры: где-то в клубах по месту жительства, где-то во дворцах пионеров, где-то выделяются помещения в учреждениях, которые раньше не работали с детьми. Но я первый раз нахожусь в подростковом центре в ТРК, и я понимаю, насколько важна вообще локация. Потому что, ну, где у нас ребята обычно проводятся свободное время, они проводят его здесь! Всё очень логично», — отметила Мария Львова-Белова.

В «Моей территории» дети могут найти занятия на любой вкус. Здесь можно читать книги, играть в настолки или приставки, работать за компьютерами, смотреть фильмы или даже поговорить о наболевшем с психологом.

«И это то, что для нас самое важное. Когда мы с президентом задумывали программу „Подростки России“, мы понимали, что нашим ребятам в таком непростом возрасте очень необходима инфраструктура, созданная для них и под них. Здесь это тоже видим. И это очень ценно для меня. Я дальше, когда поеду в следующий регион, конечно буду просто приводить в пример этот центр. В Челябинской области в этом плане большие молодцы», — подытожила гостья.

Отметим, что в Челябинске планируют открыть еще несколько подобных подростковых центров в разных районах города.