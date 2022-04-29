Львенка из челябинского зоопарка назвали двойным именем

Хищник сам выбрал себе кличку Север-Алай

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Львенок из челябинского зоопарка обрел свое имя. Малыша назвали Север-Алай. Из пяти мисок с вариантами клички для хищника он выбрал сразу две. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе зоопарка.



«Если вспомнить, что имя Алай образовано от имен его родителей, Алтая и Аи, а имя Север отсылает к его малой родине и суровому, нордическому характеру, то лучший выбор сложно себе представить. Просим любить и жаловать, наш Север-Алай, маленький лев с большим чувством собственного достоинства!» — рассказали в пресс-службе челябинского зоопарка.

В Челябинск африканский львенок приехал в конце марта. Пятимесячный 30-килограммовый хищник прибыл из барнаульского зоопарка, в котором львы содержатся в уличном вольере и адаптированы к минусовым температурам.

Родился котенок в октябре 2021-го. У его родителей — льва Алтая и львицы Аи — это уже второй помет, в котором родилось два самца. С юного возраста львенок контактировал с людьми, очень расположен к человеку, не проявляет агрессии.

Для выбора имени новому питомцу в зоопарке объявили конкурс. Челябинцы прислали свыше 600 вариантов с разбегом от Кисы Воробьянинова и Сергея до Царя и Алмаза. В результате право выбрать кличку зоологи отдали львенку.