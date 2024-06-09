Луну с челябинской Кировки установят в парке Терешковой

Арт-объект простоял на главной пешеходной улице полтора года

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Журналист ИА «Первое областное» стала свидетелем того, как в Челябинске с улицы Кирова демонтируют арт-объект «Луна». Сферу разобрали на части, загрузили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Оказалось, что объект в скором времени установят в парке Терешковой, расположенном в районе Комсомольской площади.

«Принято решение перевезти луну в самый космический парк города — парк имени Терешковой. Сейчас объект демонтируют специалисты, после чего его установят в парке и проведут небольшую реставрацию»,— сообщили информагентству в пресс-службе администрации города.

Напомним, большую светящуюся в темноте Луну установили в декабре 2022 года. Она стала частью новогодней декорации на главной пешеходной улице. После праздников объект решили оставить.