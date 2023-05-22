Лучшую бригаду скорой помощи назвали в Челябинской области

На Южном Урале завершился конкурс профессионального мастерства

На Южном Урале подвели итоги профессионального конкурса бригад скорой помощи. Лучшими оказались напарники из Магнитогорска — Наталья Панферова и Игорь Яковенич, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В этом году конкурс фельдшерских бригад проходил в центре активного отдыха «Евразия» Кусинского района.

«У нас принцип как у Евровидения: тот, кто занимает первое место, на следующий год проводит конкурс на своей территории»,

— объяснил выбор места главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Челябинской области Александр Васильев.

На первом этапе участники конкурса проходили теоретический тест. На втором демонстрировали свое мастерство в оказании помощи пострадавшим с высотной травмой, а на третьем — проводили сердечно-легочную реанимацию.

Все действия конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли преподаватели и доценты профильных кафедр ЮУГМУ, обладающие многолетним практическим опытом.

Второе место заняла бригада из Кусинского района, а третье место — челябинцы.

Кстати, в этом году организаторы отмечают рекордное количество участников: на конкурс приехали 20 бригад, которые уже победили на муниципальных конкурсах. Это фельдшеры из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Троицка, Миасса, Кусы, а также Варны, Карталов, Катав-Ивановска, Кыштыма, Агаповки, Брединского и Кизильского района, Снежинска.