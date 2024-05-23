Лучшие водители Южного Урала работают в Челябинске и Снежинске

На выставке «Уральский автосалон» состоялся конкурс профмастерства

Почти три десятка водителей из 16 автотранспортных предприятий приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса Челябинской области», который состоялся в рамках выставки «Уральский автосалон. Коммерческий и общественный пассажирский транспорт». Лучшего водителя определяли по результатам теоретического и практического этапов. За вторым — фигурным вождением — наблюдал наш фотокорреспондент.

По словам вице-губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, одна из основных задач подобных конкурсов — повышение водительского мастерства и профессионализма.

«Это позволит повысить качество транспортного обслуживания населения, эффективность работы междугороднего и городского пассажирского транспорта и в конечном итоге безопасность дорожного движения», — сказал замгубернатора.

Возраст участников — от 25 до 60 лет, среди них были в том числе две представительницы прекрасного пола Юлия Шутченко из Челябинска, Татьяна Набиуллина из Златоуста.

Конкурсанты по очереди выполняли девять самых важных для вождения фигур: «круг», «бокс», «стоянка», «змейка», «колея», «эстафета», «автобусная остановка», «стоп».

Победителем конкурса стал представитель челябинской Службы организации движения Ренат Ибрагимов, серебро завоевал водитель ООО «Трест СКМ» (Челябинск) Антон Шерстнев, бронзу — представитель компании-перевозчика «Автоэкспресс» из Снежинска Александр Овчинников.

Также в этом году водители МУП «СОД» дали мастер-класс по вождению на автобусах особо большого класса (гармошках).

На мероприятии пройдет ставший традиционным конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов. Участники — это представители автотранспортных предприятий города, которые ежедневно достойно выполняют сложные задачи, обеспечивая безопасность пассажиров в сложных условиях городского транспортного потока.



Также на выставке предусмотрена активная деловая программа, в ходе которой специалисты в сфере транспорта и машиностроения получили отличную возможность обменяться мнениями, опытом, планами для дальнейшего эффективного развития отрасли.