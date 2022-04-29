Лучшим воспитателем Челябинской области стала Екатерина Щербинина из Снежинска

Педагог представит регион на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России»

В Челябинской области подвели итоги конкурса «Педагог года в дошкольном образовании — 2022». Победительницей стала воспитатель детского сада комбинированного вида № 28 Снежинска Екатерина Щербинина. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.



Региональный конкурс проходил в Златоусте. В течение пяти дней педагоги проводили мастер-классы, занятия с детьми, демонтировали творческую презентацию своих навыков и талантов и состязались в ток-шоу «Профессиональный разговор». Как признаются участники, на каждом этапе испытывали волнение, и в то же время интерес, восторг и ощущение праздника.

«В этом году очень сильные участники — они показали серьезный профессиональный уровень. Выбрать было трудно. Все были достойны, но только один может представлять Челябинскую область на всероссийском конкурсе», — отметила первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова.

За почетное право боролись пять финалистов из Челябинска, Магнитогорска, Снежинска, Каслей и села Еткуль. Решением жюри победительницей стала Екатерина Щербинина. Она будет представлять Челябинскую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России», который состоится в сентябре в Ярославской области.

Кроме профессионального жюри на конкурсе работало и общественное. Зрители проголосовали за Ирину Сероус из Красноармейского района (Миасский детский сад комбинированного вида № 30). Она покорила всех педагогической находкой — использованием в работе кукол-марионеток. С помощью театра педагог помогает детям в постановке речи, проявлении творческих способности, обретении уверенности в себе и ускоряет образовательный процесс.