Мама семерых сыновей из Каслинского района, потомственный фермер Ольга Сегаль стала лучшим фермером России. Она возглавила список из 50 топ-менеджеров АПК России, сообщает министерство сельского хозяйства Челябинской области.
Рейтинг управленцев агропромышленного комплекса «Соль земли. Топ-менеджеры АПК-2023» инициировал Россельхозбанк, методологию проведения предоставила Ассоциация менеджеров.
Сады в поселке Григорьевка Каслинского района действуют с 2015 года. Они разрослись до промышленных садов интенсивного типа, здесь выращивают яблоки, груши, сливы, жимолость, малину, смородину. Проект реализуется при поддержке государства.
«Мы тесно работаем с учеными и сумели адаптировать европейские современные агротехнологии под высадку интенсивных садов на Урале. Ввиду жестких климатических условий в уральских яблоках и ягодах в 4—5 раз больше витаминов, чем в южных. Одно григорьевское яблоко дает суточную норму витамина Р и треть нормы витамина С», — рассказывает Ольга Сегаль.
Продукция соответствует международным стандартам качества. В планах у семейства построить плодохранилище с цехом по заморозке и переработке продукции и получить статус регионального агроагрегатора.
Семья Сегаль воспитывает семерых сыновей. В этом году семейство вновь ожидает прибавления.
«Для меня беременность — это естественное состояние, которое позволяет мобилизовать все свои ресурсы. Мы в своем хозяйстве также создаем условия, чтобы сотрудники не боялись заводить детей и чувствовали уверенность в завтрашнем дне», — отметила Ольга Сегаль.
В 2023 году Ольга Сегаль была победителем всероссийского конкурса «Женщины в АПК» в номинации «Кто, если не я?».