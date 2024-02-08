Лучшим фермером России стала садовод из Челябинской области

Ольга Сегаль руководит хозяйством «Григорьевские сады»

Мама семерых сыновей из Каслинского района, потомственный фермер Ольга Сегаль стала лучшим фермером России. Она возглавила список из 50 топ-менеджеров АПК России, сообщает министерство сельского хозяйства Челябинской области.

Рейтинг управленцев агропромышленного комплекса «Соль земли. Топ-менеджеры АПК-2023» инициировал Россельхозбанк, методологию проведения предоставила Ассоциация менеджеров.

Сады в поселке Григорьевка Каслинского района действуют с 2015 года. Они разрослись до промышленных садов интенсивного типа, здесь выращивают яблоки, груши, сливы, жимолость, малину, смородину. Проект реализуется при поддержке государства.

«Мы тесно работаем с учеными и сумели адаптировать европейские современные агротехнологии под высадку интенсивных садов на Урале. Ввиду жестких климатических условий в уральских яблоках и ягодах в 4—5 раз больше витаминов, чем в южных. Одно григорьевское яблоко дает суточную норму витамина Р и треть нормы витамина С», — рассказывает Ольга Сегаль.

Продукция соответствует международным стандартам качества. В планах у семейства построить плодохранилище с цехом по заморозке и переработке продукции и получить статус регионального агроагрегатора.

Семья Сегаль воспитывает семерых сыновей. В этом году семейство вновь ожидает прибавления.

«Для меня беременность — это естественное состояние, которое позволяет мобилизовать все свои ресурсы. Мы в своем хозяйстве также создаем условия, чтобы сотрудники не боялись заводить детей и чувствовали уверенность в завтрашнем дне», — отметила Ольга Сегаль.

В 2023 году Ольга Сегаль была победителем всероссийского конкурса «Женщины в АПК» в номинации «Кто, если не я?».