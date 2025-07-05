Лучших срочников из Челябинска отправили на службу в войсковую часть Кремля

Ребята прошли жесткий отбор

Лучшие новобранцы из Челябинска пополнили ряды срочников Президентского полка. Ребята прошли жесткий отбор и доказали, что они достойны стать частью спецслужбы, которая подчиняется Верховному главнокомандующему, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Перед отправкой чекисты досконально изучили родословную ребят, оценили их физическую выносливость, состояние здоровья. Срочники прошли множество собеседований и тестирований и доказали, что они могут стать частью элитных войск.

Ряды срочников Президентского полка ежегодно формируют лучшие новобранцы из 30 регионов. Впоследствии именно эти ребята участвуют в воинских ритуалах, несут службу у Вечного огня на могиле Неизвестно солдата у Кремлевской стены и стоят на защите главы государства и первых лиц страны.