Лучших игроков в КВН отметили в Челябинске

Подведение итогов года было стилизовано под церемонии престижных кинопремий

В Челябинске отметили лучших игроков в КВН. Организационный комитет системы лиг «Уралка» наградили их в девяти номинациях. Еще шесть представителей получили благодарность за вклад в развитие челябинского КВН.



Премии получили лучшие администраторы, звукорежиссеры и руководители команд 2020 года. Так, «КВНщицей года» стала Анастасия Антышева из команды «ЯсноПонятно». В номинации «КВНщик года» был награжден Дмитрий Субботин из команды «Олег». Помимо прочего, организаторы выделили коллективы «Олег», «Сборную УралГУФК» и детскую команду «Клюв».

«В этом непредсказуемом 2020 году все команды прошли огонь и воду, участвовали в играх с полным залом, в онлайн-формате и без зрителей, проходили разные марафоны и конкурсы в социальных сетях, выкладывались на полную вне зависимости от обстоятельств. Мы решили, что такое рвение нужно поощрить, поэтому выбрали лучших из лучших и выразили им свою благодарность»,— отметила директор Центральной Уральской лиги КВН, Наталья Давыдова.

Отмечается, вечер прошел в стиле престижных кинопремий. Частью антуража стал торжественный дресс-код, также было выбрано по пять претендентов в каждой номинации.