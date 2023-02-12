Лучших глав поселений выберут в Челябинской области

Рассказываем, кто может принять участие в конкурсе

В понедельник, 13 февраля, в Челябинской области стартует конкурс «Лучший глава поселения Челябинской области». Принять участие в конкурсе могут главы как городских поселений, так и сельских. В пресс-службе правительства региона рассказали, кто может принять участие в конкурсе и как будут оценивать глав.

Принять участие в конкурсе могут главы поселений, имеющие стаж работы на руководящих должностях в органах местного самоуправления не менее трех лет. Для участия им необходимо зарегистрироваться на сайте «Государственная гражданская служба Челябинской области», пройдя по ссылке во вкладке «Лучший глава поселения Челябинской области». При регистрации необходимо будет заполнить анкету и информационную карту поселения, а также разместить эссе на тему «Стратегические направления развития поселения в условиях нестабильной внешней среды» и видеопрезентацию на тему «Моя мотивация на участие в конкурсе». Оценивать глав будут в заочной и очной формах.

Победителей определят в двух номинациях, в каждой из которых четыре категории: «Лучший глава городского поселения» с численностью населения до 5 тысяч человек, от 5 до 10 тысяч человек, от 10 до 20 тысяч человек и от 20 тысяч человек; «Лучший глава сельского поселения» с численностью населения до 1,5 тысяч человек, от 1,5 до 5 тысяч человек, от 5 до 10 тысяч и от 10 тысяч человек.

Победителям конкурса, занявшим 1, 2 и 3 места, вручат дипломы губернатора.

«Конкурс проводится в период с 13 февраля по 21 апреля 2023 года и призван оценить работу глав городских и сельских поселений, их вклад в развитие местного самоуправления Челябинской области, а также предполагает оценку эффективности решения вопросов местного значения, профессиональных компетенций, инновационных предложений»,— отметили в пресс-службе регионального правительства.

Задать все интересующие вопросы можно по телефонам: (351) 263-46-75, 263-42-40.