Лучшие звонари съехались в Челябинскую область на фестиваль колокольного звона

Почетным гостем стал митрополит Челябинский и Миасский Алексий

Сегодня, 21 сентября, в Верхнем Уфалее прошел фестиваль колокольного звона «Уфалейский благовест». Послушать колокольные перезвоны в исполнении мастеров со всех уголков России пришли сотни горожан. Почетным гостем фестиваля стал митрополит Челябинский и Миасский Алексий, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«Колокольный звон звал людей на подвиг, возвещал о славных свершениях. Пусть радость, которую дарят колокольные звоны, навсегда запечатлеется в нашем сердце»,— сказал владыка Алексий.

Фестиваль прошел на главной городской площади. Свое мастерство показали звонари не только из Челябинской области, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Удмуртии. Чарующие звуки колоколов можно было услышать в каждом уголке города.

Фестиваль прошел при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы Верхнего Уфалея Сергея Тарасова.