Лучшие урологи России собрались в Челябинске, чтобы обсудить мужское здоровье

И провели несколько операций в режиме онлайн

В Челябинской областной клинической больнице прошла международная конференция «Мужское здоровье и не только». На нее съехались практикующие хирурги из разных городов страны, сообщает журналист ИА «Первое областное».





«Уровень медицины в Москве и Санкт-Петербурге сегодня не отличается от возможностей, которые мы видим в Челябинске в этой прекрасной областной больнице. Тем не менее медицина не стоит на месте. Она требует нового оборудования и новых технологических решений. Об этом мы и будем говорить», — рассказал врач-уролог, директор клиники МГУ, академик РАН Армаис Камалов.

Обмен опытом шел в формате «живой хирургии».









Участники конференции в прямом эфире увидели уникальные высокотехнологичные операции по лечению аденомы простаты, опухоли мочевого пузыря и мочекаменной болезни. Оперирующий хирург комментировал свои действия и отвечал на вопросы из зала.





«Все операции выполнялись малоинвазивным способом — через проколы. Такой подход позволяет больным быстро восстановиться. Операции проводили урологи из университетской клиники МГУ и Сеченовского университета. Но мы надеемся, что освоим такие вмешательства в ближайшее время», — заявил главный врач ЧОКБ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Альтман.





«Каждый год через урологическое отделение ЧОКБ проходит около 2,5 тысячи пациентов. Около тысячи из них — с мочекаменной болезнью, около 400 — с аденомой предстательной железы. Эти проблемы распространенные, актуальные. Однако на конференции мы хотели бы сделать акцент на мужском здоровье в целом, на продолжительности жизни мужчины, а она значительно отстает от продолжительности жизни женщин», — замечает заведующий отделением урологии ЧОКБ, главный уролог Минздрава Челябинской области Сергей Кокнаев.









Армаис Камалов озвучил на конференции тревожные цифры.

«По статистике, мальчиков в наше стране рождается больше, чем девочек, но к 65—70 годам мужчин становится в три раза меньше, чем женщин. И, к сожалению, продолжительность жизни мужчин в России на 10 с половиной лет меньше. Поэтому мы хотим, чтобы жители всех регионов получали высококвалифицированную медицинскую помощь», — пояснил Камалов.

Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская призвала медиков беречь мужское здоровье с раннего детства. Сами врачи напомнили землякам, что после 40 лет мужчина должен раз в год проходить диспансеризацию, в том числе показаться врачу-урологу.