Лучшие работники образования получили премии губернатора Челябинской области

Церемонию награждения приурочили к прошедшему Дню учителя

В четверг, 10 октября, Алексей Текслер вручил премии губернатора работникам системы образования Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.



50 работников образования получили награды за педагогическое мастерство и высокие результаты профессиональной деятельности.

«Каждый из вас может гордиться результатами своего труда. Ваши ученики и воспитанники занимают призовые места на олимпиадах, поступают в престижные вузы, добиваются успехов в профессии. Прославляют нашу страну и Южный Урал», — отметил на церемонии глава региона.

Благодарностью губернатора наградили также учителя русского языка и литературы ОЦ № 2 из Челябинска Екатерину Румбах. На днях она привезла из Москвы малого Хрустального пеликана — высокую награду конкурса «Учитель года».

Алексей Текслер также вручил финалистам областного конкурса «Лидер в образовании» благодарственные письма губернатора.

Студенты, которые получают среднее профессиональное образование (СПО), находятся в десятке лучших по стране по результатам участия в движении «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс». А ученики входят в пятерку лидеров во Всероссийской олимпиаде школьников. Все эти победы они одерживают благодаря педагогам.

Свою позитивную роль играет и допобразование, в том числе «Кванториумы», «IT-кубы», «Точки роста» на базе школ. Открываются инженерные классы.

«Искренне горжусь нашими учителями и благодарен вам за преданность делу и любовь к детям. Ваша работа сложная, ответственная, требует огромной душевной самоотдачи. Поэтому важно, чтобы каждый педагог чувствовал себя уверенно и видел поддержку коллектива, поэтому проводим такие конкурсы, выявляем лучших в профессии. С этого года мы запустили стимулирующую выплату для молодых педагогов, чтобы они закреплялись в профессии», — сказал Алексей Текслер.