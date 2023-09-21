Лучшие проекты Челябинской области представят на международной выставке «Россия»

Определить самые значимые открытия и достижения региона южноуральцы могут с помощью онлайн-голосования

Жители Челябинской области голосуют за самые успешные и значимые проекты, реализованные в регионе в XXI веке. Лучшие будут представлены на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в ноябре 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



В числе претендентов на участие в выставке — уникальный арктический автобус, антропоморфный робот для полетов на Международную космическую станцию, златоустовская гравюра на стали, другие проекты. На сегодня, по результатам голосования на сайте «достижения.рф», в лидерах — уже реализованный проект ликвидации челябинской свалки, нацпарк «Таганай», цех по выпуску труб большого диаметра «Высота 239» на ЧТПЗ.

Четвертое место среди лидеров занимает Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины. По словам главврача этого учреждения Дмитрия Ростовцева, региональный центр ничуть не уступает федеральным и даже мировым коллегам.

«Участие во всероссийском проекте такого высокого уровня очень ценно для нас. Каждый день мы используем самые передовые технологии, малоинвазивные методы операций, применяем новейшие схемы лекарственного лечения. Но это не предел, нам есть к чему стремиться. При поддержке губернатора региона, правительства и министерства здравоохранения больше 1000 специалистов ежедневно работают на благо южноуральцев. Мы хотим сделать оказание онкологической помощи еще более качественным», — рассказал Дмитрий Ростовцев.

Популярна также история челябинского метеорита. Достойной выставки на ВДНХ ее считает, например, проректор по молодежной политике и воспитательной работе Южно-Уральского государственного института искусств имени П. И. Чайковского Наталья Балынская.

«На сайте „Россия — страна достижений“ я голосовала за исторический музей Южного Урала, в котором хранится самый большой осколок чебаркульского метеорита. Мне кажется, что после падения метеорита в 2013 году у любого южноуральца появилась какая-то личная история. Для меня эта история — поэтическая. После падения болида музей Южного Урала организовал конкурс стихотворений на эту тему. Я была в числе победителей. Тогда мне даже вручили конфеты со вкусом метеорита!»— рассказала Наталья Балынская.

Напомним, в ноябре ВДНХ отмечает 84-й день рождения, к этой дате и приурочена выставка-форум «Россия». Чтобы успехи Челябинской области были представлены на ВДНХ, южноуральцы могут проголосовать за них на сайте «достижения.рф» в разделе «Достижения регионов».