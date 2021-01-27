Лучшие практики благоустройства Магнитогорска и Златоуста будут растиражированы по всей стране

Места притяжения жителей представлены в сборнике для российских моногородов

Фонд развития моногородов выпустил сборник лучших практик благоустройства и создания мест притяжения для жителей. В издание вошли проекты из Магнитогорска и Златоуста — парк «Молодежный» и бульвар Карла Маркса. Оба проекта будут презентованы в рамках сборника всем российским моногородам для тиражирования практики, сообщает пресс-служба фонда.

Златоуст отмечен парком «Молодежный», который пользуется большой популярностью среди жителей и гостей не только благодаря уникальному ландшафту. Большую роль в популярности территории сыграло грамотное зонирование и привлечение на территорию парка бизнеса. На территории представлено несколько зон: историко-культурная, детская, площадка для фестивалей, а также зоны активного отдыха и спорта.

«Стоит отметить, что особую любовь парк заслужил у любителей экстрима: в парке бизнес предлагает картинг, веревочную трассу и ZipLine», — прокомментировали в пресс-службе фонда.

Бульвар Карла Маркса в Магнитогорске радует современными арт-объектами в виде слов «ЛЮБИ», «ТВОРИ», «ЖИВИ», «МЕЧТАЙ». Современный стиль бульвара также дополняют скамейки-подиумы с USB-портами для зарядки смартфонов и других устройств, параметрические скамейки, качели, скамьи-арки, также на территории имеется бесплатный Wi-Fi. Для активного отдыха на бульваре оборудованы велодорожки.

Свод лучших практик сформирован Фондом развития моногородов с целью выявления интересных, эффективных и нестандартных решений по созданию мест притяжения для жителей и туристов, а также их тиражирования в других российских моногородах. Сборник подготовлен на основе проведенного среди глав моногородов онлайн-опроса в рамках проекта Фонда развития моногородов «Место притяжения».