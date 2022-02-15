В Челябинске стартует серия семинаров «Как создать и развить семейный клуб НКО? Успешные практики регионов». Во время бесплатных занятий 17, 18 и 20 февраля слушатели узнают, как создать развивающуюся некоммерческую организацию, сплотить вокруг нее единомышленников и воспитать из них инициаторов, организаторов и волонтеров семейных мероприятий. Зарегистрироваться на обучение можно в специальной форме
. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.
«К участию приглашаются руководители и представители некоммерческих организаций, а также гражданские активисты из сферы семьи и детства. Итогом обучения станет знакомство с успешными региональными практиками по созданию и развитию семейных клубов НКО, готовый план по созданию такого клуба, методические рекомендации и сертификат», — уточнили в пресс-службе Минсоца Челябинской области.
Обучающая программа рассчитана на 8 часов. Предполагает три встречи как в онлайн, так и в офлайн форматах:
17 февраля в 15:00 — «Знакомство с успешными практиками регионов» (2,5 часа, онлайн);
18 февраля в 16:00 — встреча в гостях у семейного клуба фонда «Искорка» (1,5 часа, очно);
20 февраля в 11:00 — «Первые шаги к семейному клубу. Составление вашего плана семейного клуба» (4 часа, онлайн).
Обучение проводит АНО «Союз родителей» в рамках проекта «Семейный Южный Урал», который реализуется с использованием губернаторского гранта на развитие гражданского общества, предоставленного областным Фондом поддержки гражданских инициатив.
Спикерами выступят представители челябинского благотворительного движения «Искорка Фонд», томского благотворительного фонда «Обыкновенное чудо», ульяновской региональной общественной организации по поддержке родительства и здоровья семьи «Клуб активных родителей», пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО», волгоградской региональной общественной организации «Многодетный Волгоград» и общественной организации «Мамы Ялты» из Республики Крым.