Лучшие НКО России научат челябинцев создавать и развивать семейные клубы

Серия бесплатных обучающих вебинаров и офлайн-встреч пройдет 17, 18 и 20 февраля

«К участию приглашаются руководители и представители некоммерческих организаций, а также гражданские активисты из сферы семьи и детства. Итогом обучения станет знакомство с успешными региональными практиками по созданию и развитию семейных клубов НКО, готовый план по созданию такого клуба, методические рекомендации и сертификат»,

— уточнили в пресс-службе Минсоца Челябинской области.