Лучшие медики Челябинской области получили награды от губернатора

Глава региона поздравил медработников с профессиональным праздником

Пятьдесят медицинских работников Челябинской области получили дипломы лауреатов премии губернатора в честь профессионального праздника. Награды за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, за заслуги в развитии здравоохранения и медицинской науки по итогам 2024 года медикам вручил глава региона Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил работников здравоохранения за самоотверженный труд, чуткость и доброту, подчеркнув, что развитие медицины зависит не только от модернизации учреждений и развития новых технологий — важнейшим звеном системы остаются специалисты:

«Самым важным в здравоохранении всегда были и остаются наши медики, которые честно и ответственно исполняют свой профессиональный долг. Уверен, что все наши цели и планы будут выполнены. И залогом этого служат ваши знания, отзывчивость и преданность высокой миссии».

Алексей Текслер напомнил, что перед системой здравоохранения области стоят масштабные задачи, которые помогают решить национальные проекты, федеральные и региональные программы. За последние шесть лет построили, реконструировали и отремонтировали почти 400 объектов здравоохранения. Приобрели около 17 тысяч единиц медоборудования, обновили автопарк. Строится новый хирургический корпус ЧОДКБ, где будут внедрены самые передовые технологии, в том числе трансплантация органов. В Магнитогорске начнется стройка многофункционального медицинского центра, а в Карталах, Миньяре, Нязепетровске, Сатке, Аргаяше строительство объектов завершается.

«Таких масштабов и темпов обновления медицинской инфраструктуры наша область не знала даже в советские годы! Мы не собираемся сбавлять темпы по модернизации учреждений первичного звена здравоохранения. Следующие пять лет также будем строить новые поликлиники, больницы», — отметил Алексей Текслер.

Разработан комплексный пакет соцподдержки молодых специалистов, включая выплаты, льготы, премии, помощь в решении жилищного вопроса. С 2020 года приобрели уже 312 квартир для медиков. Только в прошлом году купили 46 квартир. Продолжают активно работать «земские» программы для врачей и фельдшеров.

Особо глава региона подчеркнул заслуги медиков, которые трудятся в зоне СВО.

«Сегодня одна из наших важнейших задач — это поддержка участников специальной военной операции. Ребята возвращаются, возвращаются с ранениями. Здесь нам с вами нужно сделать все, чтобы бойцы восстанавливались и проходили реабилитацию», — заметил он.

Алексей Текслер акцентировал, что область оказывает масштабную помощь окружному военному клиническому госпиталю: проведен капитальный ремонт, установлено современное оборудование, мебель. В Челябинской области действуют отделения медицинской реабилитации на базе Челябинского госпиталя ветеранов войн, районной больницы в Еманжелинске, челябинской областной клинической больницы № 3 и городской больницы № 2 в Магнитогорске. Открыто медицинское отделение на базе областного Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО в Челябинске. Работа будет продолжена — соответствующая инфраструктура будет создаваться по всему региону.