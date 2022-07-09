Лучшие маршруты для похода по горам Челябинской области

Разбираемся, как добраться и сколько это стоит

Чтобы своими глазами увидеть некоторые из тех самых пейзажей, которые открываются в браузере при запросе «Природа Южного Урала», иногда достаточно отъехать от Челябинска всего на сотню километров. ИА «Первое областное» подготовило список лучших маршрутов для похода выходного дня по горам.

Хребет Чашковский

Легкодоступный скальный массив рядом с Миассом. Наиболее популярная вершина — гора Голуха (580 метров). Маршрут протяженностью 3,5 километра проходит по живописной лесной дороге.

Как добраться на машине: с трассы М-5 «Урал» свернуть на село Черновское, ближайший к началу маршрута населенный пункт. Там можно оставить автомобиль.

На общественном транспорте: до Миасса из Челябинска — на автобусе (около 450 рублей). Дальше — на рейсовом автобусе от Миасса в направлении башкирского города Учалы, выйти нужно у села Черновское (около 390 рублей), откуда стартует пеший маршрут.

Сколько ехать от центра Челябинска: 110 километров, примерно 1,3 часа в пути.

Хребет Уреньга

Самый длинный хребет региона — тянется от центра Златоуста на 70 километров. На Уреньге много вершин, но самая простая для восхождения — Вторая сопка.





Как добраться на машине: с трассы М-5 «Урал» свернуть по указателям к селу Веселовка, там оставить автомобиль. Машины с хорошей проходимостью доберутся до высокого ретранслятора, окруженного лесом. Дальше — пешком 2,3 километра.

На общественном транспорте: доехать до Златоуста можно на автобусе (около 400 рублей) или поезде (около 1,3 тысячи рублей). Затем — на пригородном автобусе до Веселовки, потом — пешком.

Сколько ехать от центра Челябинска: 158 километров, примерно 2,5 часа в пути.

Аракульский шихан

Скалистый хребет тянется на два километра. В ясную погоду с вершины (563 метра) видно сразу 11 озер. В поселке Аракуль, находящемся рядом с шиханом, есть база отдыха, где помимо жилья летом можно арендовать лодку или катамаран, а зимой — снегоход.

Как добраться на машине: по трассе М36 через Касли до поселка Силач, либо Аракуль. Со стороны Силача подъем проще, но маршрут длиннее, со стороны Аракуля — наоборот. Автомобили оставляют в этих населенных пунктах.

На общественном транспорте: от Челябинска прямо до поселка Силач ходит электричка. Билет стоит 358 рублей.

Сколько ехать от центра Челябинска: 291 километр, на машине — примерно 3,5 часа в пути, на электричке — 3 часа.

Гора Сугомак

После покорения горы Сугомак можно отправиться в Сугомакскую пещеру, а затем на озеро Сугомак. Все расположено рядом, поэтому поход не будет сложным.





Как добраться на машине: по дороге 75К-007 через Кыштым до 800-метровой экологической тропы «Сугомакская пещера», по которой идти к природным достопримечательностям.

На общественном транспорте: от Челябинска до Кыштыма — на автобусе (около 450 рублей). Дальше — пешком, либо выбрать тур выходного дня, который предполагает автобус от Кыштыма до Сугомака.

Сколько ехать от центра Челябинска: 104 километра, примерно 1,5 часа.

Важно: ставить палатки на склонах горы Сугомак и рядом с озером Сугомак нельзя — эти территории имеют статус особо охраняемого природного объекта.

О том, что надеть, какой перекус взять с собой и как укомплектовать рюкзак, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное» (ССЫЛКА).