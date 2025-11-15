Лотерейный билет за 70 рублей принес жителю Челябинской области 15 миллионов

Счастливчик угадал все шесть чисел

Житель Челябинской области выиграл в лотерею 15 миллионов рублей. Счастливчик угадал все числа выигрышной комбинации и стал обладателем суперприза, сообщили в пресс-службе «Столото».

«По правилам лотереи «Спортлото „6 из 45“, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все шесть чисел выигрышной комбинации. Победными для участника оказались числа 1, 10, 11, 21, 43, 44»,— рассказали в компании.

Известно, что южноуралец купил билет в мобильной версии сайта за 70 рублей. За выигрышем он еще не обратился.

Ранее уроженка Челябинской области выиграла в лотерею 1,6 миллиона рублей. Сейчас женщина проживет в Сочи и планирует потратить деньги на подарки близким.