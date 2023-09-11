Лошади как судьба: кони и пони южноуральского фермера

Учимся дружить с чистопородными рысаками и раскрываем секрет их необычных имен

В конюшне Ибрагима Ахметгалеева из Верхнеуральска — около 150 голов чистопородных орловских, английских и французских скакунов, за которыми приезжают ценители хороших лошадей со всей Центральной Азии. Недавно он привез из Кургана главный приз скачек на Кубок губернатора Зауралья. А на этой неделе, 16 сентября, его лошади снова поборются за Кубок губернатора Челябинской области, который брали на протяжении двух предыдущих лет. Первое областное информационное агентство побывало в гостях у одного из самых фанатичных конезаводчиков Южного Урала и узнало у него, почему одна и та же лошадь стоит за границей в сотни раз больше, чем в России.

Ибрагим Асгатович — хозяин большого сельхозпредприятия. Двадцать тысяч гектаров пашни, три тысячи голов крупного рогатого скота, тысяча голов товарных лошадей башкирской породы, огромный парк техники и маслозавод. Но все это бизнес, а вот спортивные лошади — это для души. Хобби, которое не приносит дохода, но зато позволяет всей Челябинской области сохранять репутацию региона с сильными конными традициями.

О себе наш герой говорит, что ездить верхом начал раньше, чем ходить. Оба деда были известными лошадниками. Сам он с детства работал конюхом и скотником. Так что судьба была предрешена. После окончания ЧИМЭСХ (нынешний Аграрный университет) Ибрагим Ахметгалеев устроился в совхоз «Красный Октябрь», который славился первоклассными орловскими рысаками, выступавшими на Троицком ипподроме.

Когда вместе с Советским Союзом стало рушиться и родное предприятие, тогдашний главный инженер собрал из осколков совхоза то, что сейчас называется ООО «Предуралье». Одной из первых спасал, разумеется, конюшню.

«Раньше с чего начиналась деревня? Деревня начиналась с конюшни. Хорошие лошади — значит, крепкое хозяйство», — уверен Ибрагим Ахметгалеев.

Со временем к бывшим совхозным лошадям новый хозяин добавил отборных жеребят с лучших конезаводов России: Еланского, Первого московского, Пермского, Шадринского и Уфимского. Нынешнее поколение скакунов — это все их потомки.

«Моя любимая порода? Орловская рысистая. Во-первых, она красивая. Во-вторых, универсальная — ее хоть в упряжку, хоть под седло. Хотя, конечно, „американцы“ и „французы“ в качалке — вне конкуренции. Но ведь их для скачек и выводили. За границей лошади — это бизнес, где крутятся огромные деньги. В некоторых странах налоги с тотализатора — важная статья бюджета. Поэтому за жеребенка, которого здесь я продаю за 150 тысяч рублей, в Америке дают миллион долларов», — рассказывает директор «Предуралья».

Недавно Ибрагим Ахметгалеев построил новую конюшню в селе Форштадт и перевез туда всех скакунов из Новоахуново, которое было базой для разведения спортивных лошадей последние 40 лет. Говорит, можно зайти к лошадям на пять минут и застрять у них на несколько часов — время в общении с ними пролетает незаметно. Всех своих питомцев он знает по кличкам.

Рыбачка, Часовщик, Чудная, Купец, Жарпей, Барышник — это, конечно, не толстовская Фру-Фру, но некоторые клички кажутся странными. Оказывается, есть правило: кличка лошади должна начинаться на ту же букву, что у матери, а любая из последующих букв — содержаться в имени отца. Такое ограничение и подсказывает порой весьма необычные варианты.

Личный фаворит Ибрагима Асгатовича — трехлетний орловец Каскад, сын Ковбойки и Колокольчика. Стройный, длинноногий красавец в скачках пока не участвовал, но готовится стать чемпионом.

«Посмотрим, как воспитаем», — уклончиво (наверно, чтобы не сглазить) характеризует любимца хозяин.

В одном из стойл, в галерее «настоящих» лошадей, внезапно попадаются крохотные пони. Это потомки животных, которых в 80-е годы молодой инженер совхоза купил для своих подрастающих сыновей. Те на «игрушечных» лошадках скакали на настоящих соревнованиях, а теперь их готовится оседлать пятилетняя внучка Самира.

«В то время пони редко у нас можно было встретить, это была экзотика. Пару, жеребца и кобылу, мы с товарищем раздобыли по цене новых „Жигулей“», — вспоминает наш герой.

Часть молодых рысаков в ожидании покупателей живет в загонах. С незнакомцами они поначалу осторожны, но, изучив, окружают любопытной бандой и довольно быстро переходят на фамильярный тон — норовят расстегнуть губами замок на куртке и кусают за плечо. Нас успокаивают: лошадь никогда сознательно не причинит вреда человеку. Но может не рассчитать сил, поэтому лучше не разрешать ей жевать твою руку.

Почти за 40 лет лошади Ибрагима Ахметгалеева сделали славу южноуральскому коневодству. Они бежали почти во всех крупных соревнованиях, стояли на Центральном московском ипподроме и даже представляли нашу страну во Франции.

«Это было во время перекрестного года России во Франции и года Франции в России. На Парижском ипподроме должно было состояться показательное выступление наших орловских рысаков, но набрать для этого десяток лошадей не могли по всей стране. Через Содружество рысистого коневодства организаторы вышли на меня и попросили жеребца. Я сказал, что одного жеребца не отпущу и поеду вместе с ним. Летели спецбортом „Газпрома“ вместе с ансамблем имени Александрова. И все двое суток, что мы там были, самолет ждал нас на аэродроме», — рассказывает конезаводчик.

Почти 30 лет подряд Ибрагим Асгатович организует и спонсирует зимний чемпионат Челябинской области по конному спорту. Когда Алексей Текслер перед своими выборами заехал к нему в конюшню и узнал, что в регионе уже много лет не проводятся скачки на Кубок губернатора, то дал немедленное распоряжение возродить соревнования. Нынче Кубок будет проходить в третий раз. Правда, в этот раз шансы верхнеуральских скакунов на победу их хозяин оценивает не очень высоко: сказывается стресс от переезда.

«По всей вероятности, в этом году выиграет Уйский район. Есть у них жеребец Комплимент, на нем поедет мой товарищ — мастер-наездник Александр Машинец», — прогнозирует опытный лошадник.

Ибрагим Ахметгалеев опасается, что с уходом его поколения заниматься лошадьми в Челябинской области станет некому.

«Будете видеть рысаков только по телевизору»,— грустно шутит он.

Но при этом с надеждой смотрит на внучку, которая в свои пять лет знает дедушкиных лошадок по именам и уже ездит верхом на спокойных кобылах. Так что передать эстафету, кажется, есть кому.