В конюшне Ибрагима Ахметгалеева из Верхнеуральска — около 150 голов чистопородных орловских, английских и французских скакунов, за которыми приезжают ценители хороших лошадей со всей Центральной Азии. Недавно он привез из Кургана главный приз скачек на Кубок губернатора Зауралья. А на этой неделе, 16 сентября, его лошади снова поборются за Кубок губернатора Челябинской области, который брали на протяжении двух предыдущих лет. Первое областное информационное агентство побывало в гостях у одного из самых фанатичных конезаводчиков Южного Урала и узнало у него, почему одна и та же лошадь стоит за границей в сотни раз больше, чем в России.

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Ибрагим Асгатович — хозяин большого сельхозпредприятия. Двадцать тысяч гектаров пашни, три тысячи голов крупного рогатого скота, тысяча голов товарных лошадей башкирской породы, огромный парк техники и маслозавод. Но все это бизнес, а вот спортивные лошади — это для души. Хобби, которое не приносит дохода, но зато позволяет всей Челябинской области сохранять репутацию региона с сильными конными традициями.

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О себе наш герой говорит, что ездить верхом начал раньше, чем ходить. Оба деда были известными лошадниками. Сам он с детства работал конюхом и скотником. Так что судьба была предрешена. После окончания ЧИМЭСХ (нынешний Аграрный университет) Ибрагим Ахметгалеев устроился в совхоз «Красный Октябрь», который славился первоклассными орловскими рысаками, выступавшими на Троицком ипподроме.

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Когда вместе с Советским Союзом стало рушиться и родное предприятие, тогдашний главный инженер собрал из осколков совхоза то, что сейчас называется ООО «Предуралье». Одной из первых спасал, разумеется, конюшню.

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«Раньше с чего начиналась деревня? Деревня начиналась с конюшни. Хорошие лошади — значит, крепкое хозяйство», — уверен Ибрагим Ахметгалеев.

Со временем к бывшим совхозным лошадям новый хозяин добавил отборных жеребят с лучших конезаводов России: Еланского, Первого московского, Пермского, Шадринского и Уфимского. Нынешнее поколение скакунов — это все их потомки.

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«Моя любимая порода? Орловская рысистая. Во-первых, она красивая. Во-вторых, универсальная — ее хоть в упряжку, хоть под седло. Хотя, конечно, „американцы“ и „французы“ в качалке — вне конкуренции. Но ведь их для скачек и выводили. За границей лошади — это бизнес, где крутятся огромные деньги. В некоторых странах налоги с тотализатора — важная статья бюджета. Поэтому за жеребенка, которого здесь я продаю за 150 тысяч рублей, в Америке дают миллион долларов», — рассказывает директор «Предуралья».

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Недавно Ибрагим Ахметгалеев построил новую конюшню в селе Форштадт и перевез туда всех скакунов из Новоахуново, которое было базой для разведения спортивных лошадей последние 40 лет. Говорит, можно зайти к лошадям на пять минут и застрять у них на несколько часов — время в общении с ними пролетает незаметно. Всех своих питомцев он знает по кличкам.

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Рыбачка, Часовщик, Чудная, Купец, Жарпей, Барышник — это, конечно, не толстовская Фру-Фру, но некоторые клички кажутся странными. Оказывается, есть правило: кличка лошади должна начинаться на ту же букву, что у матери, а любая из последующих букв — содержаться в имени отца. Такое ограничение и подсказывает порой весьма необычные варианты.

Личный фаворит Ибрагима Асгатовича — трехлетний орловец Каскад, сын Ковбойки и Колокольчика. Стройный, длинноногий красавец в скачках пока не участвовал, но готовится стать чемпионом.

«Посмотрим, как воспитаем», — уклончиво (наверно, чтобы не сглазить) характеризует любимца хозяин.

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В одном из стойл, в галерее «настоящих» лошадей, внезапно попадаются крохотные пони. Это потомки животных, которых в 80-е годы молодой инженер совхоза купил для своих подрастающих сыновей. Те на «игрушечных» лошадках скакали на настоящих соревнованиях, а теперь их готовится оседлать пятилетняя внучка Самира.

«В то время пони редко у нас можно было встретить, это была экзотика. Пару, жеребца и кобылу, мы с товарищем раздобыли по цене новых „Жигулей“», — вспоминает наш герой.

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Часть молодых рысаков в ожидании покупателей живет в загонах. С незнакомцами они поначалу осторожны, но, изучив, окружают любопытной бандой и довольно быстро переходят на фамильярный тон — норовят расстегнуть губами замок на куртке и кусают за плечо. Нас успокаивают: лошадь никогда сознательно не причинит вреда человеку. Но может не рассчитать сил, поэтому лучше не разрешать ей жевать твою руку.

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Почти за 40 лет лошади Ибрагима Ахметгалеева сделали славу южноуральскому коневодству. Они бежали почти во всех крупных соревнованиях, стояли на Центральном московском ипподроме и даже представляли нашу страну во Франции.

«Это было во время перекрестного года России во Франции и года Франции в России. На Парижском ипподроме должно было состояться показательное выступление наших орловских рысаков, но набрать для этого десяток лошадей не могли по всей стране. Через Содружество рысистого коневодства организаторы вышли на меня и попросили жеребца. Я сказал, что одного жеребца не отпущу и поеду вместе с ним. Летели спецбортом „Газпрома“ вместе с ансамблем имени Александрова. И все двое суток, что мы там были, самолет ждал нас на аэродроме», — рассказывает конезаводчик.

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Почти 30 лет подряд Ибрагим Асгатович организует и спонсирует зимний чемпионат Челябинской области по конному спорту. Когда Алексей Текслер перед своими выборами заехал к нему в конюшню и узнал, что в регионе уже много лет не проводятся скачки на Кубок губернатора, то дал немедленное распоряжение возродить соревнования. Нынче Кубок будет проходить в третий раз. Правда, в этот раз шансы верхнеуральских скакунов на победу их хозяин оценивает не очень высоко: сказывается стресс от переезда.

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«По всей вероятности, в этом году выиграет Уйский район. Есть у них жеребец Комплимент, на нем поедет мой товарищ — мастер-наездник Александр Машинец», — прогнозирует опытный лошадник.

Ибрагим Ахметгалеев опасается, что с уходом его поколения заниматься лошадьми в Челябинской области станет некому.

«Будете видеть рысаков только по телевизору»,— грустно шутит он.

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Но при этом с надеждой смотрит на внучку, которая в свои пять лет знает дедушкиных лошадок по именам и уже ездит верхом на спокойных кобылах. Так что передать эстафету, кажется, есть кому.