Лошадей и коров в хозяйстве Челябинской области оставил без кормов пожар

ЛПХ в Красноармейском округе нужна помощь

В деревне Худяково Красноармейского округа этой осенью произошел крупный пожар, уничтоживший весь зимний запас кормов для животных ЛПХ Сергея Борисова. Огонь охватил более 800 квадратных метров, уничтожив около 700 рулонов сена. О беде сельского жителя рассказало издание «Маяк».

Сергей Борисов с супругой держат коров, телят и лошадей. После ЧП они столкнулись с угрозой бескормицы для своих животных. Среди них — ценные племенные лошади, включая беговых жеребцов-призеров.





«Здесь у меня находятся под навесом телки от полугода до года. Там, дальше, стоит конь, который выигрывал призы в Кургане, в Карталах. Ему 9 лет, орловец», — с любовью рассказывает Сергей Борисов.

Раньше справляться с хозяйством Сергею помогали сыновья. С началом спецоперации оба сына отправились защищать Родину. Один из них погиб.

Теперь надежда у отца, матери и их животных на неравнодушных людей. Местное издание «Маяк» объявило сбор помощи. В редакцию уже поступают звонки от других аграриев, готовых поддержать коллегу в трудной ситуации.