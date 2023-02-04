Лорик и ее дворик: как жительница южноуральского поселка стала популярным блогером

Женщина снимает видео о домашнем хозяйстве

Жительница поселка Лесного Увельского района Лариса Сабирова — сельский блогер. Она ведет свой YouTube-канал «Лорик и ее дворик», на который подписаны более 12 тысяч человек. Женщина рассказывает, как ведет хозяйство и ухаживает за лошадьми, кроликами и голубями, а также делится рецептами. О популярности и истории создания блога Лариса рассказала ИА «Первое областное».

За два года, что существует канал Ларисы, на него подписались 12,5 тысяч человек, они ежедневно наблюдают за сельской жизнью, о которой рассказывает Лариса. Отдельные ролики набирают до 20 тысяч просмотров. В ее блоге можно увидеть домашних животных, ознакомиться с ассортиментом местного магазина, научиться печь, делать заготовки на зиму и многое другое. Женщина призналась, что блог принес ей некую популярность.

«Узнают на улице. Не в своей деревне, конечно, в Уйске встречают, здороваются. Мне это очень приятно. Много подписчиков за границей, общаемся в комментариях», — рассказала ИА «Первое областное» Лариса Сабирова.

Создать блог жительнице Лесного предложили ее сын и муж. Брат придумал звучное название — «Лорик и ее дворик». А тематику блога придумывать не пришлось: Лариса снимает свою повседневную жизнь.

«В основном снимаю свою кухню, там я больше времени провожу. Летом — сад, огород. Мы держим разную живность. Коровы, лошади, овцы, кролики, птица. У мужа хобби — голуби. Снимаю свою каждодневную работу. Вся идея — это моя работа», — добавила Лариса.

Подписчики Ларисы любят смотреть, как женщина подстригает овечек, ухаживает за кроликами и управляется с рассадой. Кроме того, на канале множество рецептов — от домашней горчицы и всевозможных пирогов до пельменей с мясом и тыквой.

Лариса рассказывает о погоде, самочувствии и своих близких. Героиня образно вздыхает в экране, а зрители восхищаются ее речью: тряпица, тута, стайки, лохматушки, кикишки, вкуснющий обед. Вообще, Лариса любит блеснуть в экране своими авторскими поговорками и песнями: «Баран есть баран», «Забери меня, бабайка, забери. И бабайское мне счастье подари!». Ну как тут не аплодировать режиссуре, ее жизненному укладу и таланту видеть в простом яркое.

Незамысловатые видеоролики южноуральской блогерши выходят практически каждый день и привлекают все больше подписчиков.



Ранее информационное агентство «Первое областное» рассказывало о сельском блогере из Каслинского района Максиме Савинове, известном как «Веселый крестьянин».