/ Длинные выходные ждут челябинцев в ноябре

Праздничный воскресный день перенесли на понедельник.

Меньше двух недель осталось до Дня народного единства — государственного праздника, который россияне встречают 4 ноября. В этом году день отдыха пришелся на выходной. Поэтому Роструд принял решение перенести его на понедельник. Таким образом, россияне отдохнут сразу три дня вместо одного.

В Роструде напомнили, что в 2018 году День народного единства, который празднуется 4 ноября, выпал на воскресенье. Из-за этого понедельник 5 ноября также будет считаться выходным днем. Таким образом, россияне будут отдыхать с 3 по 5 ноября. — сообщает «Газета.ру».

Следующие праздничные выходные ждут россиян только в декабре, в Новый год.

В 2019 году, сообщает Роструд, будет 115 выходных, праздничных и обычных. Распланировать отдых можно с помощью нашего календаря.

