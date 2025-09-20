Локомотивный отмечает 60‑летие

Некогда военный городок превратился в развитый муниципалитет

Сегодня, 20 сентября, Локомотивному в Челябинской области исполняется 60 лет. Изначально это был закрытый военный городок, созданный с появлением Карталинской ракетной дивизии Минобороны. Сейчас Локомотивный — это перспективный многоплановый муниципалитет, подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

«Многие годы его жители с гордостью выполняли свой долг перед Родиной, неся военную службу и обеспечивая нужды ракетной дивизии. Сегодня крепкий патриотический настрой перенимает молодежь»,— отметил глава региона.

В Локомотивном действует кадетский корпус «Сыны Отечества», юноши регулярно пополняют ряды Вооруженных сил России, а школьники с интересом изучают историю родного края.

Для комфорта жителей в Локомотивном при поддержке области обновляют больницы, школы, детские сады, спортивные объекты. Город преображается и расцветает. Кроме того, с каждым годом открывается все больше возможностей для бизнеса.

Алексей Текслер пожелал округу в юбилейный год дальнейшего процветания, а его жителям — крепкого здоровья и счастья.

Строительство военного городка и ракетной дивизии на обдуваемом со всех сторон ветрами месте близ Карталов началось вскоре после принятия высшими властями решения о создании ракетных войск стратегического назначения по всей стране. Работы стартовали в 1963 году и были выполнены в кратчайшие сроки. Карталинская ракетная дивизия стала важнейшей составной частью ракетных войск стратегического назначения Советского Союза. А в Локомотивном, который изначально был поселком, проживали в основном семьи военнослужащих.