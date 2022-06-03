Локомотивные депо ЮУЖД в Челябинской области получат 36 новых локомотивов

Пополнение будет распределено между Карталами и Златоустом

88 новых локомотивов будет закуплено ОАО «РЖД» для пополнения парка Южно-Уральской железной дороги в 2022 году. 36 машин будут направлены в Челябинскую область, сообщает пресс-служба ЮУЖД.



По данным пресс-службы, до конца 2022 года в локомотивный парк Златоуста будут направлены 29 грузовых электровозов 2ЭС6 «Синара». Депо в Карталах получит маневровый локомотив серии ТЭМ14 и шесть грузовых электровозов 4ЭС5К «Ермак». «Ермаки» предназначены для работы на сложных участках пути в горных районах, на крутых подъемах и спусках. Это четырехсекционные электровозы большой мощности, так что они смогут проводить через горы составы повышенного веса и длины.

23 новых локомотива поступили на Южно-Уральскую железную дорогу с начала 2022 года.

На ЮУЖД с начала года введены в эксплуатацию 23 новых локомотива: 22 грузовых электровоза 2ЭС6 «Синара» поступили в локомотивное депо Курган, один маневровый тепловоз ТЭМ14 — в локомотивное депо Карталы.

Также планируется пополнение в Оренбургской и Курганской областях, всего на обновление локомотивного парка Южно-Уральской дороги выделено более 14 миллиардов рублей.