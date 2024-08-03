Локальные ливни и штормовой ветер сохранятся в Челябинской области 4 августа

Экстренное предупреждение о непогоде снова продлили

В отдельных районах Челябинской области вероятность ливней и шквалистого ветра сохранится в воскресенье, 4 августа, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«4 августа в отдельных районах сохраняются ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду»,— сообщили синоптики.

Понижения температуры не ожидается: днем столбики термометров в регионе поднимутся до +20...+25 градусов, в Челябинске — максимум до +23 градусов.

Южноуральцев просят учитывать погодные условия и по возможности не отправляться в дальние поездки.