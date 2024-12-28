Логопедия для всех: «Игровые технологии» помогают детям и их родителям

Компания из Челябинска предлагает эффективные разработки для исправления речи детей и укрепления памяти пожилых

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В современном обществе становится все больше детей, которым необходима помощь логопеда и дефектолога. Но и возможностей развивать ребенка — учить правильному произношению звуков и свободному изложению мыслей — сегодня больше. Причем эффективно заниматься с ребятами могут не только специалисты, но и сами родители. Отличным подспорьем для продуктивных уроков будет специальное оборудование от челябинской компании «Игровые технологии».

Команда «Игровых технологий» уже несколько лет поставляет различное оборудование и товары для детских садов и школ, развивающих центров Челябинской области. В каталоге компании можно найти игрушки, конструкторы, интерактивное и физкультурное оборудование, книги, мебель и канцтовары, а также все необходимое для школьных «Точек роста» и «Центра детских инициатив». Но особое место в нем занимают товары для логопедов и дефектологов.

«Это самое любимое направление нашей работы. Причем настолько, что мы даже решили открыть собственное производство. Общаясь с педагогами, мы получаем много просьб и предложений, как усовершенствовать такой товар, теперь мы делаем это сами и разработали к своей продукции дидактические игровые пособия для родителей и специалистов», — рассказывает директор компании «Игровые технологии» Евгения Ершова.

Сегодня в России богатый рынок товаров для логопедов и дефектологов, на нем представлено огромное количество пособий и игр. Продукция «Игровых технологий» не затерялась на этом рынке и уже нашла своего потребителя, в том числе среди родителей, ведь автоматизация слов и звуков требует регулярной многократной работы с произношением. Для этого недостаточно занятий в кабинете логопеда — ребенок должен заниматься дома.

«Опытные специалисты говорят: чтобы звук закрепился, ребенок должен произнести его две тысячи раз. Это очень много. Ребенку быстро становится скучно — он капризничает, не хочет заниматься. Чтобы вернуть интерес к занятиям, и нужны многочисленные и разнообразные игры, пособия, которые позволяют произносить один и тот же звук в разных формах. При таком подходе занятия в радость, а главное — проходят качественно и результативно», — продолжает Евгения Ершова.

Первые образцы производства «Игровых технологий» получили хорошие отзывы педагогов. В планах компании — расширять линейку продукции. В этом году компания приобрела новое оборудование, которое позволит оперативно реагировать на запросы заказчиков и создавать продукт под любой запрос.

Так как компания «Игровые технологии» сотрудничает со многими производствами и фабриками, она имеет возможность отбирать самые интересные и полезные товары. Благодаря такой синергии рождаются целые комплексы пособий, которые очень нравятся логопедам и дефектологам.

«Наш опыт и знания рынка помогают нам оперативно предлагать варианты для готовых кабинетов под любой бюджет. Мы часто слышим от своих заказчиков, что смогли буквально предугадать их желания. И действительно, зная размер помещения и планировку, доступный бюджет, мы в течение часа готовы предоставить заказчику разные варианты его обустройства», — говорит Евгения Ершова.

Мир звуков, логопедия — это не только настольные пособия. Компания «Игровые технологии» выпускает также товары для логоритмики — это целый комплекс занятий, включающий средства логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. С такими наборами ребенок может встать из-за стола и весело побегать и попрыгать во время занятия.

«Самое удивительное: мы обнаружили, что бабушки и дедушки с удовольствием играют в наши пособия! И хотя это не входило в наши планы изначально, мы создали для них отдельный набор „Долголетие“. Как-то к нам обратились с просьбой подобрать дидактический материал для курсов укрепления памяти и внимания, рассчитанных на людей 50+. После первых же занятий мы получили восторженные отзывы от участников этих курсов. Им очень понравилось тренироваться, играя. Сейчас набор в доработке. К этой новинке мы относимся с особым трепетом: для наших бабушек и дедушек хочется сделать все максимально доступно, просто и главное — эффективно, ведь активное долголетие, это не только тренд, это уже образ нашей жизни», — рассказывает Евгения Ершова.

Компания «Игровые технологии» приглашает читателей ИА «Первое областное» присоединиться к сообществу родителей и специалистов, которые уже оценили преимущества их продукции, и подобрать увлекательное и эффективное средство обучения для себя.

Компания «Игровые технологии»

Телефон: +7 995-470-07-08.

igrasad@yandex.ru

www.igrasad.ru

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