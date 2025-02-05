Лодку Федора Конюхова изрядно потрепало в шторме

Что будет с проектом, решат после того, как стихнут волны

Путешественник находится в Южной Атлантике, где он участвует в 200‑дневной экспедиции на весельной лодке «Акрос» из Аргентины в Австралию. Федор Конюхов перенес жестокий шторм. Пока не может выйти на палубу — слишком большие волны, сообщает телеграм-канал «Федор Конюхов».

На данный момент Конюхов попал в центр шторма, где ожидаются волны высотой до 8 метров и ветер до 40 узлов. Он управляет лодкой в сложных условиях, поскольку поврежден ветроуказатель, и ему приходится действовать на ощупь.

Через спутниковую связь он присылает организаторам короткие сообщения.

«Я жив, лодка выдержала. Волны большие. Они разрушительные. Я еще не могу выйти на палубу и посмотреть, какие разрушения на лодке. За эти сутки где-то 15 раз перевернулся через борт и 8 раз через нос. Даже я сколько видел, но когда лодка лежит перевернутая несколько секунд до прихода другой волны, это страшно», — сообщил Конюхов 4 февраля.

Что будет дальше с проектом, покажет состояние лодки после шторма. Федор Конюхов сможет его оценить, когда стихнут волны.

Напомним, экспедиция началась 5 декабря 2024 года и Конюхову предстоит преодолеть расстояние около 18 тысяч километров.