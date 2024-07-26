Ливни со штормовым ветром сохраняются в Челябинской области

Регион находится во власти циклона с Каспийского моря

Сегодня, 26 июля, дожди, в том числе сильные, сохранятся в Челябинской области. Также синоптики предупреждают южноуральцев о шквалистом ветре и крупном граде. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Температура воздуха в Челябинске в утренние часы достигнет +14°C, днем потеплеет до +15...+17 градусов Цельсия. Облачно, дождь, временами сильный. Гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, от 7 до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске градусники покажут около +15°C. Дождь. Ветер северо-западный, до 7 метров в секунду.

В Миассе показания термометров поднимутся до +13...+15 градусов. На протяжении всего дня умеренный дождь. Ветер северо-восточного направления, до 5 метров в секунду.

Дневной прогрев в Златоусте составит около +13°C. Погода также не удивит разнообразием: будет дождливо и ветрено.

До +20°C потеплеет в Южноуральске. Синоптики обещают дождь с грозой. Ветер восточный, 4 метра в секунду.

В целом столбики термометров в регионе этим утром покажут около +10°C, днем отметка на градуснике установится в пределах от +15 до +20°C, в горах — около +12°C. Облачно, дожди, местами сильные. Ожидаются грозы и град. Ветер восточной четверти, от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду. Шквалистое усиление ветра до 20—25 метров в секунду.