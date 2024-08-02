Ливни со шквалистым ветром вновь ожидаются в Челябинской области

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение

Сегодня, 2 августа, в Челябинской области снова ожидается дождь, местами сильный. День будет ветреным. Максимальная температура составит +25 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров в утренние часы покажут около +15°C, днем отметка на градуснике поднимется до +24°C. Пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +23°C. Пасмурно, во второй половине облачно с прояснениями. Ветер западный, до 6 метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики обещают +21°C и пасмурную погоду. Осадков не предвидится. Ветер западного направления, до 4 метров в секунду.

В Златоусте ожидается до +19°C. Пасмурно. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

Дневной прогрев в Троицке составит около +24°C. Пасмурно, ближе к вечеру облачно с прояснениями. Ветер юго-западного направления, до 5 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Усть-Катаве достигнет +20°C. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В целом температура воздуха утром в регионе составит около +16°C. Возможен туман. Днем потеплеет от +20 до +25°C. Облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, локально ливни. Грозы, град, местами крупный. Ветер преимущественно западного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13—18 метров в секунду. Шквалистое усиление ветра от 20 до 25 метров в секунду.