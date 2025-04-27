Ливни с мокрым снегом и штормовым ветром прогнозируют в Челябинской области 28 апреля

Объявлено штормовое предупреждение

Новая неделя в Челябинской области начнется с непогоды и похолодания. Уж вечером 27 апреля в регионе начнутся дожди, которые продолжатся в понедельник, 28-го. В горных районах ожидаются ливни с мокрым снегом. Ветер усилится до шквалистых 23 метров в секунду, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Глубокая обширная высотная ложбина принесет значительное похолодание в регион, начиная с западных районов»,— уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут около +10 градусов, днем — до +14...+16. Облачно с прояснением, дождь. Возможна гроза. Ветер юго-восточный, от 9 до 14 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

По области ночью температура воздуха опустится до +6...+11 градусов. Днем столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов, в горах всего около +7. Дожди, местами сильные. В горах ожидаются смешанные осадки. Возможны грозы и град. Ветер преимущественно западный, от 9 до 14 метров в секунду, местами усиление до 23 метров в секунду.

В областном Гидрометеоцентре из-за сильных осадков и штормового ветра опубликовали экстренное предупреждение.