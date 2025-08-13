Ливни с крупным градом сохранятся в Челябинской области 14 августа

Предупреждение о неблагоприятных условиях продлено

В четверг, 14 августа, отдельные районы Челябинской области вновь окажутся под ударом стихии: синоптики обещают ливни, грозы и крупный град. В областном Гидрометеоцентре продлили штормовое предупреждение о непогоде.

Неблагоприятные условия ожидаются местами как в ночные, так и в дневные часы.

При ливнях и грозах особенно важно соблюдать правила безопасности: избегать рекламных щитов, деревьев, ветхих построек. Смертельно опасно в грозу находиться у водоемов и линий электропередачи.

Автомобилистам при сильном дожде рекомендуют остановиться и переждать непогоду.