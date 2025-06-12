Ливни с крупным градом и штормовым ветром надвигаются на Челябинскую область

Экстренное предупреждение действует до 13 июня

В отдельных районах Челябинской области до конца дня 12 июня, а также 13-го ожидаются ливни с грозами и крупным градом. Ветер может усилиться до опасных 25 метров в секунду. В областном Гидрометеоцентре объявили экстренное предупреждение.

«В северной половине Челябинской области ожидаются ливни. Местами грозы. Возможен крупный град»,— уточнили синоптики.

Температура воздуха днем 13 июня составит +24...+29 градусов.

При сильном ветре важно строго соблюдать правила безопасности: на оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами, не прятаться от непогоды на остановках общественного транспорта или около стен домов. Лучше всего укрыться в подъезде жилого дома. Уходя из дома, важно закрыть все окна и убрать вещи с балкона.