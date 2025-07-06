Ливни с крупным градом и шквалистым ветром ожидаются в Челябинской области 6 июля

Объявлено экстренное предупреждение

Сегодня, 6 июля, в Челябинской области разыграется непогода: почти повсеместно пройдут дожди, сопровождаемые порывистым ветром, а где-то ожидаются ливни с грозами и крупным градом. Ветер может усилиться до 25 метров в секунду и более, предупредили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня температура воздуха может подняться до +24 градусов. Облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, местами с грозой и градом. Ветер преимущественно западный, от 6 до 11 метров в секунду, с порывами до 15 метров при грозе.

По области температура воздуха будет варьироваться в пределах от +19 до +29 градусов — жарче всего будет в южных районах. Дожди, местами сильные. Может выпасть крупный град. Ветер умеренный, но с сильными порывами при грозах.

Синоптики объявили экстренное предупреждение. Южноуральцам настоятельно рекомендуют не пренебрегать мерами безопасности.