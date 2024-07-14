Ливни с грозами сохранятся в Челябинской области 14 июля

День будет теплым

Сегодня, 14 июля, в Челябинской области температура воздуха может подняться до +28 градусов. В отдельных районах продолжит бушевать непогода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают ливни, грозы, град и шквалистый ветер.

В Челябинске сегодня днем температура воздуха поднимется до +24 градусов. День будет пасмурным, возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

По области столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами сильные. Возможны грозы и крупный град. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 25 метров в секунду.