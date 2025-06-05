Ливни с грозами сместятся на юг Челябинской области 6 июня

В северной части региона существенных осадков не ожидается

В пятницу, 6 июня, под ударом стихии окажутся южные районы Челябинской области: гребень антициклона вытеснит туда фронтальную систему. В северных районах установится преимущественно сухая погода. Температура воздуха пока существенно не поднимется, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит около +12°С, днем на порядок выше — от +21 до +23°С. Переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер северного направления, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью будет от +9 до +14°С, в горах и низинах похолодает до +6°С. Местами пройдут кратковременные дожди, на юг обрушатся ливни с грозами. Днем градусники покажут от +19 до +24°С. Переменная облачность, осадки сохранятся. Ветер преимущественно северный, от 5 до 10 метров в секунду, локально порывы до 14 метров в секунду.