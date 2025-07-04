Ливни с грозами принесут атмосферные фронты в Челябинскую область 4 июля

Объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях

Сегодня, 4 июля, в Челябинской области будет около +20°C. Пройдут дожди, местами сильные, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +22°C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Местами может прогреметь гроза. Ветер южный с переходом на западный, около 5 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит +19°C. День выдастся дождливым. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

В Златоусте температура поднимется до +17°C. Небольшой дождь. Ветер западный, около 4 метров в секунду.

В Трехгорном также потеплеет до +17°C. Дождь с грозой. Ветер западный, слабый.

Столбики термометров в Миассе зафиксируются на +19°C. Небольшой дождь должен закончиться во второй половине дня. Ветер западного направления, 4 метра в секунду.

В Карталах и Троицке ожидается +22°C. Небольшие осадки. Ветер западный, 5 метров в секунду.

Градусники в Бакале покажут около +14°C. Зарядит дождь. Ветер западного направления, 4 метра в секунду.

В целом воздух в регионе прогреется до +19...+24°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов синоптики прогнозируют кратковременные дожди. На отдельные районы обрушатся ливни. Локально грозы с градом. Ветер южный с переходом на западный, от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду.