Ливни с грозами обрушатся на юг Челябинской области 10 июля

Температура поднимется до +30 градусов

В среду, 10 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность и тридцатиградусная жара. В южных районах региона пройдут ливни с грозами. Утром местами возможны туманы, сообщили в Челябинском Гидрометеоцентре.

«Синоптическая ситуация не меняется — в поле повышенного давления сохраняются высокие температуры, а на юге области ожидаются грозы и кратковременные дожди, связанные с перемещением циклона с территории Башкирии к Аральскому морю»,— рассказали синоптики.

Температура воздуха в Челябинске предстоящей ночью опустится до +15°C, днем отметка на градуснике поднимется до +29°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти от трех до восьми метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы показания термометров установятся в пределах от +12 до +17°C, в горах и низинах — до +9°C. В южных районах местами пройдут кратковременные дожди, на крайний юг обрушатся ливни. Грозы. В отдельных районах туман. Днем ожидается от +25 до +30°C. Переменная облачность, осадки и грозы сохранятся на юге региона. Ветер преимущественно восточной четверти, от трех до восьми метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.